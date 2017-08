Presente y futuro del Municipio: “El cambio es hoy”

¿Cuál es la situación económica del Municipio hoy?

Los números de la Municipalidad están equilibrados. Trenque Lauquen tiene una larga trayectoria de administraciones eficientes, transparentes y austeras que nosotros no hemos alterado, cuidamos cada centavo como si fuera nuestro y defendemos el patrimonio de los trenquelauquenses.

Comparados con otros municipios, tenemos el orgullo de seguir siendo uno de los únicos que realizan todo por administración, como lo es mantenimiento de alumbrado público, cloacas, agua, espacios verdes, recolección de residuos, los cuales hay que prestarlos con eficiencia y compromiso, así se ha hecho históricamente y es también nuestra misión, Trenque Lauquen crece y también la demanda de los mismos. Las demandas son mayores al crecer nuestra ciudad, por ello se están haciendo muchas obras de infraestructura que tal vez no se ven, pues van bajo tierra, pero son indispensables para una mejor calidad de vida para nuestra ciudad.

Fernández siempre habla de continuidad de políticas de Estado.

Seguro. No es nuestro estilo pronunciar frases fuertes ni generar polémicas ni críticas. Entendemos que la gente nos eligió para gobernar para todos los habitantes del distrito, con transparencia y dedicación. No tenemos ningún problema en destacar obras iniciadas en la gestión anterior ni recordar a los ex intendentes que hicieron bien las cosas, todos sumaron para que Trenque Lauquen sea reconocido a nivel nacional y tenga un presente muy importante y un futuro que requiere de mucha inteligencia e imaginación. Todos nos enorgullecemos cuando Trenque Lauquen trasciende nuestros limites y eso nos genera un gran sentido de pertenencia. Por eso nosotros decimos que el cambio es hoy.

¿Qué quiere decir esa frase?

El mundo hoy no es igual a cuando nosotros éramos chicos. Tampoco nuestro país y de ninguna manera nuestro distrito. Las transformaciones venideras serán muy vertiginosas y ponen en jaque algunas condiciones que nosotros considerábamos inalterables. En lo concerniente a los municipios, no podemos pensar hoy sólo un municipio prestador de servicios, sino un Estado Municipal capaz de pensar el futuro, imaginarlo y proyectarnos a todos nosotros en ese lugar. Trenque Lauquen se caracterizó siempre por ser innovador, por pensar en grande, por ponerse objetivos importantes.

¿El Club Social de Innovación es un paso en ese sentido?

Ése es un paso, pero no se agota allí. Pensemos también en las cosas que no se ven. Pensemos un distrito sustentable como legado para las futuras generaciones, pensemos en la incubadora de empresas, las industrias culturales y en un Polo Científico Tecnológico que requiere mano de obra en profesiones y oficios que hoy algunas son incipientes pero serán las claves del futuro. Eso sólo lo puede pensar Miguel Fernández, yo no imagino hoy en la clase política local alguien capaz de pensar en esta escala, pensar más allá de las preocupaciones diarias, que son muchísimas, claro, pero con la visión de futuro. Esto no implica una crítica a nadie, pero eso me parece que es elocuente y la gente también lo ve así, por eso su imagen es tan alta.

¿Y ese cambio comienza hoy?

El cambio es hoy porque nos animamos a pensar más allá de la coyuntura. Hemos destinado una enorme cantidad de recursos a las obras de cloacas y agua, obras bajo tierra que muy pocos ven y aprecian, pero no podemos hablar de futuro si no garantizamos los servicios. Serían palabras vacías si yo hoy hablara de futuro y no estaríamos haciendo obras en escuelas y jardines, en el hospital, en los servicios, haciendo nuevos pozos de agua. Estamos haciendo y pensando el futuro, por eso consideramos que el cambio es hoy.