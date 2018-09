Preparan una cena show para celebrar los 60 años de la ex Escuela de Comercio

Con el fin de celebrar los 60 años de la ex Escuela de Comercio y propiciar el reencuentro de todos los egresados, ex estudiantes y también de quienes trabajaron en la institución, un grupo de ex alumnas junto a la directora de la actual Escuela Media 2, Susana Toniolo trabaja en la organización de una cena y baile que tendrá lugar el sábado 29 de setiembre en la sede del Club Barrio Alegre.

Los interesados en participar pueden reservar su tarjeta (500 pesos) en el establecimiento, -Di Gerónimo 650-, en el quiosco ubicado en Villegas y 25 de Mayo o a los teléfonos: 2392-492755 (llamadas o por Whatsapp) 422088.

En este sentido, las ex alumnas Silvia Iglesias y Mónica Gelabert, junto a la directora brindaron detalles de lo que será el festejo que tendrá muchas atracciones y sorpresas.

“La Escuela cumplió los 60 años el 12 de mayo pasado y lo celebró con un acto oficial, después con la directora nos entusiasmamos y empezamos a organizar la cena show, que se realizará en la sede del Club Barrio Alegre”, comentó Silvia.

Asimismo dijo que “están invitados todos los que hayan pasado por el Comercial, ya sea alumnos, profesores, personal auxiliar, es para toda la comunidad porque la idea es que sea una fiesta familiar”.

n Entusiasmo

Al respecto Mónica señaló que “el evento ha generado mucho entusiasmo, hay una egresada que no vive en Trenque Lauquen y que va a venir a cantar sumándose a los festejos, queremos hacerlo dinámico, que todos podamos conversar y compartir recuerdos y anécdotas de aquellos años”.

Por su parte Susú comentó que “desde la escuela y la cooperadora estamos colaborando en la organización”, al tiempo que aclaró que “la fiesta es sin fines de lucro, lo único que pretendemos es poder unir a todas las personas que han pasado por la escuela, porque desde aquella primera promoción del año ’62 hasta ahora ha pasado mucha gente por la escuela, el objetivo es compartir anécdotas, momentos y mantener la identidad de nuestra escuela que todo el mundo la siente así”.

A modo de reflexión de su paso por el establecimiento, Mónica señaló: “Recuerdo momentos hermosos, compañeros con los que aún hoy nos encontramos y estamos unidos. La escuela me trae los mejores recuerdos, nosotros concurríamos al viejo edificio en calle 9 de Julio, donde hemos vivido momentos muy lindos”.

Por su parte Silvia agregó: “Es mi escuela, la siento así, y hoy por hoy con el grupo que tenemos te llena de emoción. A esta edad, uno trae al recuerdo a todos los profesores y todo lo vivido con mucho cariño”.