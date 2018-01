Preocupación por la aparición de víboras en algunos sectores

Si bien no aparentan ser peligrosas, su avistamiento impresionó a muchos vecinos que dieron a conocer su inquietud.

Hace pocos días, vecinos de Trenque Lauquen publicaron en la red social facebook una serie de fotografías de víboras encontradas en un patio de una vivienda del barrio Indio Pampa. Y si bien las imágenes impresionan por tratarse de animales cuyo avistamiento no es del todo común en la planta urbana, no se ha podido asegurar que la especie sea peligrosa.

En este marco, La Opinión realizó una consulta a la Secretaría de Medio Ambiente municipal para saber si se había realizado alguna denuncia al respecto pero desde la citada dependencia se señaló que no y que desconocían que en un barrio de la ciudad se habían encontrado estas serpientes.

n Análisis

En tanto, desde el Centro de Zoonosis comentaron que algunos vecinos llevaron cinco víboras y siete alacranes para analizar. Y si bien los análisis no arrojaron ningún resultado que indique peligro alguno, los profesionales que allí trabajan recomendaron a la comunidad llevar a analizar las especies encontradas de 7 a 13 y de 15 a 18 para aportar tranquilidad a la comunidad.

Asimismo, se informó que las víboras aparecieron a mediados de noviembre, entre otros factores, a causa de las inundaciones que el distrito sufrió a lo largo del 2017. En tanto, a mediados del mes siguiente comenzaron a descubrirse los alacranes. Las víboras pudieron avistarse en la zona de Martín Fierro y en los alrededores de la planta urbana de Trenque Lauquen.

n Opiniones

Como siempre ocurre cuando una imagen inusual se publica en una red social, la misma desata una serie de comentarios sobre la impresión que la misma causa. Entre ellos, se destacó la de un vecino que llevó tranquilidad a quienes se mostraron alarmados y se preguntaban si las especies vistas podrían llegar a ser venenosas.

“No es venenosa, es una culebra sapera, son confundidas con las yarará. De hecho se les denomina falsa yarará, son muy buenas par el medio ambiente ya que ayudan a controlar las lauchas del campo, se diferencian de las yarará en varios aspectos, pero el que más sobresale es en la parte trasera y sobre la panza presentan una coloración roja”, expresó. El vecino incluso se lamentó de que la misma haya sido matada y

n Otros reptiles

Por otro lado, en otros sectores de Trenque Lauquen también se han visto otro tipo de reptiles aunque aquellos de una especie más común como lo son la víbora ciega o bien escuerzos en sectores cercanos a las vías del ferrocarril. En estos casos, sólo se recomienda tomar recaudos para evitar que los mismos ingresen al interior de una vivienda para evitar un buen susto a sus habitantes o, bien, algún tipo de ataque sobre todo por parte del escuerzo cuya fama no es para nada atrayente.