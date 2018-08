Preocupación por el estado del ex Hotel “El Faro”: “Es un abandono total”

Hace ya un tiempo importante que “El Faro”, uno de los hoteles más importantes que supo tener la ciudad, dejó de prestar este servicio y cerró sus puertas. A partir de allí, fueron muchos los rumores de diferentes proyectos que iban a desarrollarse en este edificio. No obstante, nada ha ocurrido hasta el momento y nada indica que algo pueda concretarse, por lo menos en el corto plazo.

Por esa razón, desde hace varios meses han sido recurrentes las quejas de los vecinos que rodean a este histórico edificio acerca del estado del lugar que, afirman, genera intranquilidad sobre todo en horas de la noche cuando suelen sucederse movimientos extraños de personas que acostumbran a merodear por sus patios e, incluso, se sospecha que varios han ingresado al inmueble.

n Visitantes nocturnos

En este punto, cabe recordar que a principio del mes de febrero y gracias al aviso de un vecino al 911, personal policial pudo sorprender a cinco jóvenes que, tras causar algunos daños, habían entrado en el ex hotel. Todos ellos fueron conducidos a la comisaría y puestos a disposición del fiscal de Menores en turno quien dispuso la inmediata entrega a los padres. Tenían un promedio de edad de 14 años.

Por otro lado, hoy los vecinos señalan que la mugre es creciente y se lamentan de que un edificio de tan importantes características y que supo ser un orgullo para Trenque Lauquen se encuentre hoy en pésimas condiciones.

Varios de estos reclamos también han sido reproducidos por la sección Línea Abierta que todos los domingos se publica en La Opinión.

n “Boca de lobos”

En este marco, este medio se acercó hasta el lugar para dialogar con los vecinos del sector y constatar lo anteriormente citado. Marisa expresó: “Lo que yo puedo contar es lo que se ve. A la noche esto es una boca de lobos, uno sale y no sabe si ahí enfrente hay alguien que te está mirando y controlando tus movimientos. Además, el edificio está todo abierto, hay ventanas abiertas o rotas, hay palomas que se meten al edificio, andan por ahí arriba. Y lamentablemente los perros agarran la basura y las meten adentro del patio del hotel. Justamente ayer estuve juntando tres bolsas de basura que había metidas allá adentro”, dijo antes de agregar que “yo veo que hay personas que entran. Por la tarde los chicos en bicicleta entran al lugar y hacen piruetas por las rampas, juegan ahí. Luego, a la noche, también entran y por eso yo he llamado varias veces al 911. La policía viene y constata que no ocurra nada extraño. Yo cuando veo algo raro siempre llamo”.

n Mugre

Otro de los puntos que los vecinos cuestionan es que la limpieza que supo tener el lugar cuando el hotel se encontraba en pleno funcionamiento hoy se ha perdido por completo: “Ahora no cortan el pasto por el frío pero la verdad es que esto es un abandono total. Antes, cuando el hotel funcionaba, el movimiento era otro, había luces que iluminaban todo el sector de noche, uno estaba tranquilo porque por lo menos sabía que había un sereno que cuidaba el lugar durante esas horas. Es un edificio hermoso y es lamentable porque hoy está todo abierto y descuidado”.

La vecina afirmó que “yo lo tengo enfrente y por eso sé muy bien lo que pasa, las canchas de tenis funcionan bien, viene gente a practicar el deporte, pero a mí lo que más me preocupa es la oscuridad a la noche, ese abandono total cuando no hay nada. Hay una sola luz en uno de los lados del edificio pero en el otro ya no hay nada. Entonces uno sale y entra y no sabe si hay alguien o no mirando”.

n Proyectos

Alfredo es otro vecino que vive en este sector. Él contó que “suele haber movimiento a la noche, generalmente son muchachitos que se juntan. Una sola vez sentí que alguien hablaba en alguno de los pisos de arriba, había gente, estuvieron un rato y luego se fueron en una camioneta. Según tengo entendido hay varios proyectos para hacer acá pero aún no se concretan”, dijo el vecino quien además comentó que “es una lástima el abandono, en cualquier momento se puede venir abajo. Antes había más movimiento, estaba todo iluminado. Y ahora todo eso no está”.

Otro de los vecinos consultados afirmó que “personalmente no puedo decir que he tenido problemas, he visto que está oscuro pero nada más. La verdad que es una lástima, ojalá se haga algo con ese edificio”.

Por último, una vecina expresó que “yo no he visto nada raro, pero sí escucho que muchos vecinos se quejan por el estado en que hoy se encuentra el edificio. Es una lástima que esté tan venido abajo, estaría bueno que vuelva a ser lo que supo ser. Me da mucha pena que no se use, está junto en la entrada de la ciudad y cada vez se ve peor”.