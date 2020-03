Preocupación por aumentos desmedidos en las cuotas

A raíz del aumento desmedido de las cuotas de los préstamos, dos vecinas locales que accedieron a créditos Uva para la compra de automóviles buscan organizar un grupo de afectados por esta situación con el objetivo de gestionar una solución conjunta para este tema. Con el grupo de Hipotecados UVA como ejemplo, la idea es dar a conocer la realidad por la que atraviesan muchos de los vecinos locales que mas allá de la voluntad, el incremento del valor de las cuotas, hace imposible el pago del préstamo. En diálogo con La Opinión, Mónica y Ana Cora, dos de las damnificadas, explicaron que las motivó a impulsar la iniciativa.

n Situación

En primer lugar Mónica explicó que debido a la complicada situación que muchos de quienes accedieron a este tipo de créditos para la compra de automóviles están atravesando por el aumento desmedido de las cutas “la idea es unirnos y ver de qué manera se puede reclamar juntos”.

Al respecto señaló que “los créditos Uva automóviles son de dos tipos: los personales en los que el banco te daba directamente el dinero y vos comprabas el vehículo y los prendarios en los que el beneficiario tiene su auto prendado. Y estos últimos son los que más problemas están teniendo porque a la tercer cuota de mora ya te empiezan a apurar con la parte legal”.

En este sentido la vecina manifestó que “estamos tratando de hacer conocer esta preocupación que es de muchos vecinos y tomar un poco el ejemplo de la gente de los hipotecados de vivienda que ya se han reunido y han tomado decisiones y se manejan como grupo”.

n Aumentos

Por otra parte Ana Cora, otra de las impulsoras del grupo indicó que “viendo cómo siguen aumentando las cuotas de los préstamos, todo lo que debemos y todo lo que nos queda por pagar nos hemos empezado a juntar. Sabemos que en la ciudad son muchos los que están en la misma situación. Porque hay gente con créditos del Banco Nación y Provincia y varios más de los bancos privados. Y para nosotros sería importante que se acercaran y nos cuenten cuál es su situación, que en general con lo que llevamos abonado, el préstamo ya estaría pago”.

Sobre las acciones que se están llevando adelante para encontrar una solución a esta situación las entrevistadas indicaron que “estuvimos con el diputado Valentín Miranda que se comprometió a ver qué se puede hacer. Le pasamos algunos contactos de otros diputados que están trabajando también en este tema y él se contactó con ellos para trabajar sobre esta cuestión en conjunto”.

n Solución

Con respecto a una posible solución una de las vecinas sostuvo que “sinceramente no sabemos cuál puede ser. Porque es verdad que nosotros firmamos con entes privados. Y tenemos voluntad de cumplir pero así se hace cada vez más difícil. Y el gobierno dice que no tiene nada que ver. Pero esto se resuelve con una decisión política o con una decisión legal•.

A modo de ejemplo las vecina informó que “yo hace dos años y medio que saqué el crédito y empecé pagando una cuota $5.900 y hoy estoy pagando $16.400”.

Por su parte la otra entrevistada añadió que “yo saqué $167.000 en agosto de 2017 y hoy por hoy estoy pagando casi $11.000. Pedí $167.000 debo casi $190.000. Debo más de lo que saqué y con 32 cuotas pagas. Ya estoy pagando el doble. El préstamo ya lo pagué y todavía me quedan un montón de cuotas por pagar”.

n Casos

Según las entrevistadas la situación se repite en cientos de casos destacando que “hay gente a la que le afecta muchísimo porque no pueden pagar. Hay gente que se ha quedado sin trabajo y se han enfermado. Han tenido que vender la unidad comprada con préstamo para pagar, vehículos que usaban para trabajar por ejemplo”.

Con respecto a que número de vecinos en esta situación hay en nuestra ciudad las vecinas indicaron que “no tenemos en Trenque Lauquen un número de afectados pero a nivel nacional más o menos son 380.000 los activos que están pagando la cuota y 1.200.000 sería el total entre quienes han podido cancelar los créditos y los que ya no pueden pagarlo”.

Y agregaron que “a todos la cuota nos ha afectado más del 25 por ciento del ingreso que era el tope estipulado. Pero la única solución que nos ofrecieron es darnos un año más de plazo para pagar, pero no resuelve nada porque es estirar la agonía”.

Por tal motivo consideraron necesario “juntarnos pare ver que se puede hacer. Nos gustaría tener un registro de cuántos somos”.

Por último remarcaron que “hay voluntad de pago, pero que se pague lo que corresponde. Se fue de las manos. Y la verdad es que hay gente en situaciones muy desesperantes porque no pueden pagar. Y se ve como la gente se enferma por esta situación que realmente en algunos casos es desesperante”.

Por último invitaron a aquellos vecinos que se encuentren en esta situación y quieran ser parte del grupo a que se comuniquen al 2392-582223.