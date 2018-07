Preocupación en UPA por la situación de un vecino que vive con más de 20 perros

La Unión Protectora de Animales (UPA) de Trenque Lauquen intervino para ayudar a alrededor de 30 perros que viven junto a un hombre en condiciones marginales, en un domicilio ubicado a pocos metros de la Ampliación Urbana.

Por un lado, está el problema de la situación del vecino, y por otro el de la gran cantidad de animales. En tanto, según explicaron desde la organización los perros se encontraban en muy mal estado, principalmente en materia de salud, ya que la mayoría están infectados con sarna y otras afecciones altamente contagiosas. Y ante esta situación UPA inició una campaña de donaciones con el objetivo de atender a los animales y costear los gastos veterinarios y de alimentación, y también colaborar con el vecino, que además tiene pedido de desalojo, lo cuál agravaría aún más la situación.

Con todo esto, la referente de UPA Thais Lehmann señaló que se trata de un caso extremo y confirmó que a nivel local existen al menos tres vecinos más que se encuentran en las mismas condiciones.

Situación precaria

Lehmann se refirió a este episodio y explicó que “este hombre es muy humilde y vive cerca de la Ampliación Urbana con muchos perros”. “Con la protectora estuvimos yendo mucho tiempo una vez al mes y le llevábamos alimentos y cosas para los animales, y también alguna que otra ayuda para él, que vive en condiciones bastante precarias. Por un período de tiempo y a raíz de otras obligaciones que teníamos con la protectora dejamos de asistirlos pero volvimos hace unos días y nos encontramos con que los perros, si bien tienen alimentos porque el señor conseguía, a nivel salud la mayoría estaban con infecciones como sarna y otras afecciones por el estilo. Son muchos perros muy enfermos y es muy peligroso porque son infecciones contagiosas”, apuntó.

A ello se suma que “entre los animales hay muchas camadas de cachorros que se encontraban en las mismas condiciones deplorables”.

Colaboración

Ante esta situación “desde la protectora se empezó a solicitar colaboración de los vecinos para la atención de esos perritos”. “La idea es al menos poder cubrir los gastos veterinarios porque son muchos perros. Y la gente ha respondido bien, la mayoría de manera anónima pero hubo una respuesta muy buena”, señaló Lehmann.

Por otra parte, la entrevistada sostuvo que “de manera formal aun no se le ha planteado la necesidad de una ayuda al Municipio”. “Sabemos que este tipo de cuestiones lleva un tiempo y para nosotros era una cuestión bastante urgente, por eso preferimos apelar a la solidaridad de la comunidad, que sinceramente respondió muy bien. Seguramente en breve se le pedirá al Municipio algún tipo de ayuda pero en primer término decidimos actuar porque se trataba de una situación urgente”, explicó.

Por otra parte detalló que el vecino en cuestión “es un hombre que vive cerca del basural y en su momento tenía 30 perros”. “Actualmente tiene cerca de 25 animales y el peligro es que estos no están en buenas condiciones de salud y se corre riesgo de que dichas infecciones se reproduzcan. Es un caso extremo, porque no es común que haya gente que acumule perros. Aunque también sabemos que hay dos o tres personas más en la ciudad que están en la misma situación”, sostuvo.

Desalojo

Además la entrevistada confirmó que hay un riesgo de que este hombre sufra la ejecución tras un pedido de desalojo del terreno que ocupa con sus perros. “Según él se va a ir de ese lugar y se va a instalar en otro sector cerca de una chanchería. El problema es que si los perros están mal alimentados y enfermos se corre el riesgo que las infecciones se reproduzcan”, comentó.

Por tal motivo adelantó que “la idea es conseguir donaciones de materiales para construir una especie de corralito y cercarle el lugar para que los perros no anden sueltos”. “La gente está colaborando bastante para que los animales no anden sueltos por la calle. De todas maneras hay que entender que las condiciones en las que vive el hombre son bastante precarias y a pesar de que nosotros nos ocupamos de los animales también hemos colaborado con él porque es gente muy humilde”, cerró.