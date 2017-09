Preocupa en el sector la posible llegada de la cadena Farmacity

El posible desembarco de la cadena comercial Farmacity en territorio bonaerense puso en alerta a los farmacéuticos de toda la provincia y a nivel local no se dio una excepción.

La preocupación de los profesionales farmacéuticos está latente luego de que en los últimos días tomaran estado público los nuevos intentos de la mencionada cadena por instalarse en la provincia, para lo cual presentó un recurso de queja y la Corte Suprema de Justicia pidió el expediente el pasado 23 de agosto con el fin de definir si tomará el caso.

Vale recordar que desde 2012 la importante firma que tiene su fuerte en la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante un reclamo judicial contra el Estado provincial donde el Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires es una tercera parte interesada. Y los tribunales bonaerenses de primera instancia, apelaciones e incluso la Corte provincial rechazaron la instalación en suelo bonaerense porque no respeta la ley vigente. En tanto, según se pudo saber, los profesionales locales del rubro emitirán un comunicado oficial a través del Colegio de Farmacéuticos justificando las razones del rechazo al avance de la firma.

A título personal, el actual vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Trenque Lauquen, Santiago Leiva, opinó sobre los efectos negativos que traería aparejado el desembarco de una sucursal de la cadena en nuestra ciudad, destacándose que según trascendidos ya se habría realizado un estudio de mercado para que Trenque Lauquen sea una de las posibles plazas. Y al respecto el profesional manifestó: “No creo que sea bueno porque hay un trabajo que hacemos nosotros que este tipo de cadenas no lo hace: estar cerca de la gente”.

En este sentido Leiva aseguró que “en ciudades como la nuestra las farmacias prestan un servicio en los barrios”. “Son las que atienden a la gente en casos de urgencia, en muchísimos casos entregan los medicamentos por más que el paciente no los pueda pagar en el momento, se ponen inyecciones y son todas cosas que una red de farmacias como Farmacity no las hace”, dijo.

Además indicó que “muchos piensan que el rechazo se debe a una actitud corporativa, pero no es así. De lo que se está alertando es sobre el riesgo verdadero de que se pierda esa función social que tienen las farmacias en los pueblos del interior”. Y agregó que “la gente tendría que saber que la llegada de Farmacity en definitiva no es nada más ni nada menos que un negocio para unos pocos”.

Por otra parte el entrevistado recordó que en la ciudad de Buenos Aires cada una Farmacity se cerraron nueve farmacias, y reiteró que el rechazo no se debe al temor a competir con la cadena, ya que no hay diferencia en los precios. “La diferencia está en que nosotros estamos cerca de los vecinos, que no son sólo clientes, tomamos la presión, vacunamos y hasta abrimos cuentas y damos los medicamentos aunque el vecino no tenga en ese momento la plata”, remarcó.

Y cabe destacar que parte de la preocupación de los farmacéuticos bonaerenses reside en la influencia de Mario Quintana, vicejefe de Gabinete, para que el caso prospere, valiendo recordar que el funcionario es fundador de la empresa, aunque desde su entorno aseguran que vendió sus acciones de Pegasus -el fondo que controla a Farmacity- y aclaran que “las políticas de salud no pasan por su área en el Gobierno”.

A ello hay que sumarle que el ex abogado de Farmacity, Carlos Rosenkrantz, actualmente es uno de los ministros de la Corte Suprema, órgano que ahora debe definir si permite el desembarco de la cadena en la provincia.

“No figura entre los casos trascendentes”, aseguraron fuentes del máximo tribunal sobre el expediente, que no se trataría en los próximos seis meses a un año. Sin embargo para el Colegio Farmacéutico bonaerense los tiempos se aceleraron. “Es un caso provincial. Sorprende que la Corte Nacional pueda tratarlo”, explicó María Isabel Reinoso, presidenta del Colegio.

Y en el Tribunal Supremo aclaran que, como está involucrado el Estado provincial, es de su interés.

La cadena llevó adelante desde 2012 un reclamo judicial contra el Estado provincial donde el Colegio de Farmacéuticos de Buenos Aires es una tercera parte interesada. Los tribunales bonaerenses de primera instancia, apelaciones e incluso la Corte provincial rechazaron la instalación porque no respeta la ley vigente. Ahora la pelea se traslada al ámbito federal.

Las 4.500 farmacias de la provincia están en alerta y planean enviar cartas a los ex gobernadores de los últimos 30 años porque creen que la cadena intenta entrar con normas “a su medida” y además aseguran que hay un “avasallamiento contra la ley provincial”. La normativa establece que no puede haber una farmacia a menos de 300 metros de otra. “No planteamos que no entren, sino que lo hagan con los parámetros vigentes. Quieren hacerlo como sociedad anónima y la Ley establece que tiene que haber un titular”, explicó Reinoso, cabiendo marcar que la Ley permite empresas unipersonales, SRL, sin fines de lucro (mutuales) pero no permite sociedades anónimas.

“Estamos solicitando que eso cambie porque la empresa trata de promover la prestación de un servicio de salud. Queremos que se respete la posibilidad de que haya competencia”, reconocieron desde Farmacity a Perfil, apuntando: “En el único caso en el que no hemos podido entrar es en la provincia de Buenos Aires”.