Preocupa el aumento en las tarifas y su impacto en las Pymes

El Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, que integran treinta y cinco cámaras empresarias de esta amplia región, elevó su preocupación a FEBA (Federación Económica de la Provincia de Bs. As.), CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y la CAC (Cámara Argentina de Comercio), por el impacto que tendrá en las Pymes del noroeste bonaerense el incremento que se producirá en las tarifas de energía eléctrica, gas natural y combustibles, “algo que perjudicará la generación de fuentes de trabajo y recursos para la economía regional”.

“Los pueblos, ciudades y sector agropecuario del interior Bonaerense necesitamos imperiosamente fortalecer la actividad industrial para arraigar a nuestros pobladores, agregar valor a nuestras materias primas y equilibrar la balanza socio-económica tan agro dependiente”, señalaron desde el NENB.

Y agregaron “en éste aspecto estamos en una situación muy desventajosa, los costos de nuestra energía eléctrica, gas natural y combustibles son muy superiores a los del gran Buenos Aires, si a ello le sumamos que no podemos ofrecer potencia, calidad y continuidad en el aprovisionamiento tendremos que reconocer como muy poco factible la radicación industrial tan necesaria”.

n Obras

Por otro lado también el Nucleamiento le solicitó a Vialidad provincial, a Vialidad nacional y al Ministerio de transporte un informe sobre las obras proyectadas y en ejecución para la región, poniéndose a disposición para lo que estos organismos crean conveniente que la entidad gremial empresaria pueda ser de utilidad.