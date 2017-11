“Preocupa el aumento del inmobiliario rural”

Ayer por la tarde se concretó en el predio de la Sociedad Rural el acto inaugural de la Expo Rural 2017 que contó con la presencia del intendente, Miguel Fernández, de autoridades de esta institución ruralista local y de entidades agropecuarias de la provincia, representantes de diversas instituciones de la ciudad y público en general.

Luego de la entrada de las banderas de ceremonia con el grupo de abanderados a caballo, la bendición del padre Luis Diehl y la entonación del Himno Nacional, llegó el momento de los discursos.

El primero en hablar fue el presidente de la SRTL, Ignacio Kovarsky, quien luego de agradecer el apoyo recibido para ejercer este rol al frente de la entidad se refirió a los problemas y desafíos hacia el futuro instando a trabajar en conjunto para abordar las necesidades y concretar las obras que puedan resolverlas. “Una vez más Trenque Lauquen sufre de inundaciones, una vez más se junta la falta de obras de los gobiernos que no entendieron que la infraestructura es parte de los cimientos necesarios para crecer como país, tantas decisiones mal tomadas en la emergencia que no condicen con la gobernabilidad del agua. Y es la lluvia como en el 87, en el 2001, en el 2012 y en algunos de los casos sin período de agriculturización que superó la media normal de esta zona. Cabe destacar y hacer aquí una mención especial a la falta de respuesta por la usurpación por parte del Estado de los campos aledaños al complejo Hinojo-Las Tunas desde hace ya 30 largos años. A veces se hace difícil creer en soluciones cuando por años fue el propio Estado que no ha estado actuando de acuerdo a la ley, pero como distrito, como región, no debemos descansar hasta que sea regularizado previo a cualquier obra que contempla el Río Quinto”, expresó.

n Hidráulica

En otro párrafo de palabras, Kovarsky señaló que “esta provincia de Buenos Aires necesita un departamento de Hidráulica con profesionales idóneos, con recursos y tecnologías necesarias para dar respuestas necesarias a las emergencias pero también para dirigir el ambicioso plan del Río Salado que por tantos años fue postergado y que necesita avanzar a pasos firmes”, dijo antes de agregar que “localmente logramos institucionalizar el Comité de Cuenca y es un claro ejemplo de trabajo entre público, privado e instituciones. Allí, profesionalizar los temas, intercambiar ideas y posturas pero convencidos de que en mesas así es donde se puede avanzar en el bien común, dejando atrás las pequeñas diferencias. En estas emergencias es donde las instituciones deben estar a la altura de las circunstancias porque en estas catástrofes es la gente la que queda en el medio, es la gente que vive en los campos, también es la gente que vive del campo, gente que depende mucho o poco del campo. Por esto pedimos al gobierno provincial que acompañe a los productores cumpliendo con la ley de emergencia y desastre agropecuario, otorgando así los beneficios que en ella le competen, creemos que hay que mejorar esa ley que es obsoleta y aggiornarnos a los tiempos de emergencia que tenemos hoy. Pero en el mientras tanto pedimos a los gobernantes que acompañen a los productores en esta desesperante situación”.

n Preocupaciones

Kovarsky reconoció que “allá en el 2015 al asumir el actual gobierno, tomó medidas necesarias y fundamentales para oxigenar la producción y vimos que sacando el freno al sector surgieron rápidamente el crecimiento la inversión y la creación de empleo”. No obstante, agregó que “también hay que decir que algunos sectores la pasaron mal, por ejemplo la lechería que no tuvo ninguna contemplación para amortiguar el desfasaje de los precios, así lamentamos muchos productores que quedaron en el campo siendo expulsados de la actividad sin posibilidad de volver. Hoy vemos un buen trabajo en la recolección de información del sector pero se necesita urgentemente las políticas que nos marquen un rumbo a mediano y largo plazo, sobre todo para revertir la tendencia en la concentración de la producción. Debemos pedir también que se revise la presión impositiva que recae sobre actividades productivas y del comercio y que atentan contra la rentabilidad de varias actividades”.

En ese sentido, puntualizó que “lo que nos preocupa hoy es que en el presupuesto provincial para el 2018 se contemple un aumento del 50% de inmobiliario rural cuando nuestras gremiales entendían que se iba a acompañar una inflación que fluctuaría entre el 20% y 25%. Aún estamos a tiempo de que sea revisado y esperamos que así sea”.

n Desafío

El presidente de La Rural se refirió también al desafío de seguir trabajando en las buenas prácticas agrícolas. “Los productores tranqueras adentro están trabajando mejor, están mejorando su manera de producir y las buenas prácticas agrícolas deben ser el norte a seguir para lograr alimentos de calidad y que el ambiente del cual los sustraemos tenga el menor impacto posible. Es nuestro desafío lograr el equilibrio entre la sustentabilidad ambiental, la social y la económica. Nuestra rural forma parte del Consejo Consultivo de medio ambiente, es un espacio institucional, plural, donde aportamos todo lo que está a nuestro alcance referido al medio ambiente allí tenemos una importantísima deuda con los productores periurbanos que han sido alcanzados por una ordenanza y un área de planificación urbana que los acorrala y que sin la ayuda del Estado en su conjunto no pueden seguir produciendo. Nosotros venimos aportando varios proyectos como por ejemplo la certificación de las buenas prácticas agrícolas, estamos convencidos que la pluralidad hace al enriquecimiento de las discusiones y ahí lamentamos que varios actores del Consejo abandonen un espacio avalado por el HCD”.

n Mafias

Por último, expresó que “así como el gobierno nacional y la provincia decidieron ir en contra de las mafias y los gremios extorsivos, hoy localmente hay personas que dicen representar al gremio Autrey visitando campos atentando ilegalmente contra la libre contratación. Nuestros productores necesitan que expresemos el rechazo a esos manejos y que a través de nuestras entidades madres logremos institucionalizar y dar el impulso a las esferas que corresponda. Pero debe quedar en claro que en Trenque Lauquen tampoco queremos mafias”.