“Precios Transparentes”, su aplicación y algunas denuncias por su incumplimiento

La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor informó sobre el Programa “Precios Transparentes” que se puso en funcionamiento a partir del pasado 1º de febrero promovido por el gobierno de la Nación, señalando que la nueva normativa exige diferencias claras entre el precio de contado y el de cuotas, y explicar el costo financiero total.

Según se marcó, desde el Ministerio de Producción de la Nación se plantea que así “se busca evitar que los intereses de financiamiento se trasladen a quienes paguen al contado” y que se “impulsa la competencia para estimular la baja del precio de contado”. De esta manera se evitaría que los comercios eleven el precio de contado para cubrir el costo financiero de ventas en cuotas.

n Aclaración

Así el Dr. Nicolás Roura, titular de la Oficina de Defensa del Consumir, explicó detalles y objetivos del programa. “Lo que se tiene que hacer ahora, que en realidad ya se debería haber hecho, porque estaba legislado, es que los comercios deberán informar al consumidor en la cartelera donde exhiben el precio del producto el costo de contado (efectivo, un pago débito o con tarjeta de crédito) y además, en caso de que el mismo se financie, cuál es la tasa de interés, en cuánto queda cada cuota y cuál es el precio final que termina pagando el consumidor. Es decir que el consumidor va a tener toda la información para poder elegir de qué modo adquirir ciertos productos”, marcó.

Además el funcionario consideró que “con esta resolución se aclara un poco más el panorama para el consumidor”.

n Incumplimiento

En tanto, Roura reiteró que “esto no se estaba cumpliendo”. “Esta resolución aclara el panorama porque había algo que no se estaba correlacionando debido a que el consumidor tenía un precio en 12 cuotas sin interés pero si al producto lo pagaba al contado tenía un 20% de descuento. Entonces eso ya no era legal. En todo caso, si existe una oferta en la que se señala que con un sólo pago hacen un descuento, todas las ofertas por la Ley de Lealtad comercial tienen que señalar un tiempo determinado y tiene que establecerse, a la vista del consumidor, cuánto es ese tiempo. De lo contrario, se lo considera una falta a la Ley de Lealtad Comercial porque se estaría atrayendo al cliente por una oferta que no es tal. Entonces, lo que intenta hacer esta resolución es paliar un poco esta problemática que existía en todos los comercios”, detalló.

Asimismo, el entrevistado señaló que “la Ley de Tarjeta de Crédito establece que cuando uno realiza un único pago el precio tiene que ser el mismo en efectivo, con débito o con crédito”. “El problema que hay es que los bancos le cobran un porcentaje por cada venta al comercio, pero la Ley dice que no se puede trasladar al consumidor ese cobro que se le realiza al comercio, por lo tanto el precio tiene que ser el mismo que en efectivo. Esa es otra de las cosas que no se estaban cumpliendo y esta resolución sale a aclararla un poco”, dijo el abogado.

n Denuncias

Y ya consultado sobre si han existido denuncias por parte de consumidores por notar que esto no se cumplía, Roura afirmó que “se han hecho algunas denuncias”. “Al vivir en un pueblo chico la mayoría somos clientes de ciertos locales y entonces no queremos dejar de ser clientes cuando ya conocemos a la persona que nos atiende y tenemos un buen trato. Entonces, la mayoría de la gente no quiere realizar la denuncia contra cierto comercio. Hemos tenido algunas denuncias, particularmente con el Ahora 12, a partir de que se establecía un precio al contado y con las cuotas se cobraba un recargo. Vino un representante del comercio y tuvo que devolver la diferencia que cobró demás”, contó.

Por último, cabe aclarar que a partir del 1º de febrero el Ahora 12 sí tiene cuotas con intereses.