Precios que suben, productos que faltan, comercios que “se abusan” y muchos vecinos que se quejan

“¿La gallina de los huevos de oro anda por Trenque Lauquen?” preguntó con suma ironía un vecino luego de adquirir una docena de este alimento en un comercio de Trenque Lauquen y quedar un tanto espantado por la abrupta suba de este producto.

Para ser más precisos, cabe señalar que la variación de su valor, como la de tantos otros productos, está estrechamente relacionada con el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno para evitar la propagación del Covid-19 ya que, antes de comenzar este periodo, el precio era definitivamente menor. En algunos casos, menos de la mitad de al que hoy se consigue en muchos comercios.

Y, como ya se señaló, esta misma situación se da en otros productos los cuales también han tenido un fuerte incremento. Muchas de estas subas han tenido su “justificación” en la escasez de los mismos como ocurrió con el arroz, las harinas, la lavandina, el alcohol (líquido y en gel) y los insecticidas, entre otros. El principio de oferta y demanda es un factor clave para que esta situación se dé con determinadas mercaderías ya que refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida del mismo teniendo en cuenta el precio al que se vende. Entonces, cuando la demanda excede la oferta, aumenta el precio.

Subas

En lo que respecta a las fuertes subas apreciadas en las góndolas de los comercios, cabe indicar que, en el caso de los huevos, la misma ha sido considerable. Antes de la cuarentena, una docena de huevos tenía un valor de $60 en algunos comercios de la ciudad. Hoy, su precio se encuentra en $130. Es decir, una suba de más del 100%.

La misma situación, aunque con distintas variaciones, se da en los precios de los productos de higiene (lavandinas, aerosoles antibacteriales, insecticidas, etc.) según el comercio.

Todos han subido, aunque en determinados negocios de la ciudad, mucho más. Harina, carne, frutas y verduras también experimentaron una fuerte suba.

Stock

En lo que respecta a la falta de stock, es importante informar que muchos comercios han optado por dejar comprar sólo una unidad de determinados productos (principalmente aquellos de primera necesidad) para que las posibilidades de adquisición sean más parejas para toda la clientela. Hoy, en algunos comercios ya hay stock de lavandina, pero, al igual que el pure de tomate, sólo por dar dos ejemplos, fueron de los productos que escasearon durante los últimos días y por los que hubo limitantes de unidades para comprar.

Un párrafo aparte merece la suba que experimentaron los cigarrillos, los cuales, en algunos comercios, se pasaron de cobrar por atado de $80 a $120, $200 y hasta $350 en algunos casos. Aún así en algunos comercios se vieron largas colas para comprar.

Comercios

En este marco, La Opinión tomó contacto con diferentes comercios de Trenque Lauquen para conocer cuál es el panorama que, en este sentido, se percibe en la ciudad. Y desde un supermercado se señaló que “en lo que respecta al abastecimiento de productos, podemos decir que no hay faltantes, lo poco que hay se da, solamente, por el incremento de la venta y no por otros motivos.

Por ejemplo, todo lo que es repostería y productos relacionados puede ocurrir que, en algún momento, falte. Y esto tiene que ver con que la gente empezó a cocinar más en este tiempo de cuarentena. Pero, en líneas generales, podemos decir que los proveedores están entregando con normalidad”.

Con respecto al tema aumentos, se señaló que “todos los supermercados grandes están abocados a la retracción de precios al 6 de marzo” y por eso allí “no se perciben aumentos en estos días”.

Consultados sobre si han tenido que aplicar restricciones para que los clientes no aprovechen la compra para llevar varias unidades de un mismo producto, desde este supermercado se señaló que sí.

“Nosotros somos una cooperativa y tenemos que asegurar la distribución equitativa de la mercadería, por esa razón ponemos ciertas restricciones en los artículos de primera necesidad. No son tantas porque, por ejemplo, en lo que respecta a paquetes de fideos, la gente puede llevar seis paquetes y puede volver al otro día y llevar otros seis”, se explicó, recalcándose que se busca “asegurar que haya para todos”.

Leve tardanza

En tanto, Agustín Micheo, de Muy Barato, también comentó la forma en que hoy se encuentran trabajando desde este conocido comercio local. Respecto del abastecimiento, Micheo contó que “varía según el tipo de producto, pero, en general, los proveedores están tardado un poquito más de la cuenta. Pero, de todas maneras, esta situación no ha generado complicaciones ni grandes faltantes”.

Con respecto a los precios y los aumentos que se han percibido en varios comercios, el entrevistado comentó que “Muy Barato sigue manteniendo la línea original con la que siempre trabajó”. “Nuestra política es aguantar todo lo máximo que se pueda y, por esa razón, no ha habido grandes variaciones”, dijo.

Defensa del Consumidor

Por otro lado, La Opinión también tomó contacto con el titular de la Oficina de Defensa del Consumidor, Dr. Nicolás Roura, quien brindó un panorama general de cómo se está trabajando en este plano desde el área que conduce.

En este sentido, cabe recordar que personal de esta dependencia viene realizando diferentes relevamientos e inspecciones en supermercados de la ciudad y el distrito con el fin de llevar un control de cumplimiento de la lista de precios máximos de la Provincia de Buenos Aires y labrando infracciones en los casos en los que este cumplimiento no fue respetado.

Oportunamente, personal del área también realizó inspecciones vinculadas con algunas ofertas, particularmente en supermercados chinos donde se encontraron en las góndolas varios productos que estaban vencidos, siendo retirados en forma inmediata.

También se hicieron revisiones en depósitos porque se habían recibido denuncias en cuanto a que algunos productos que forman parte del listado de precios máximos de Provincia se encontraban guardados y no a la vista. En estos casos se ordenó colocarlos en las góndolas dando cumplimiento a la Ley de Abastecimiento.

Oferta y demanda

En este marco, Roura fue específico en cuanto al tema cigarrillos el cual podría decirse que casi ha revolucionado a la comunidad de fumadores de Trenque Lauquen cuyos integrantes no se cansaron de recorrer kioscos durante los últimos días con el fin de conseguir un atado o, bien, cigarrillos sueltos. Y, como era de esperarse, el precio de este producto sumamente popular sufrió un incremento más que notorio.

“En cuanto al tema cigarrillos, lo único que puedo decir que si el atado de cigarrillos mañana aumenta a $5 mil pesos yo no puedo tener ningún tipo de injerencia porque es un precio que no está regulado por el gobierno. De hecho, el gobierno siempre le pone piso y no techo en cuanto al precio porque lo que se intenta hacer es desalentar el consumo. Ahora, como están faltando, se da esta situación que se enmarca en el principio de oferta y demanda. A diferencia de los productos alimenticios y bebidas esenciales a las cuales el gobierno sí les puso precios máximos de referencia y otra resolución que indica que no pueden aumentar, no ha ocurrido lo mismo con los cigarrillos”, expresó el funcionario.

Se retoman las denuncias

Asimismo, señaló: “Lo más importante que tengo para informar es que se van a retomar las denuncias en la oficina. Los asesoramientos y consultas van a seguir igual que ahora al mail consumidortl@gmail.com y al celular 2392-612038. Vamos a seguir atendiendo consultas, asesoramientos por esa vía y vamos a formalizar nuevos reclamos sacando turno previo por cualquiera de esos dos medios. Y vamos a retomar las audiencias postergadas por el inicio de la cuarentena. El próximo lunes vamos a llamar a los consumidores que tuvieron audiencia y que no pudieron concretarse para informarles la respuesta y, en caso de no haber respuesta, se van a continuar con las intimaciones y plazos procesales administrativos. Es decir que todos los consumidores ya pueden empezar a llamar para sacar turno previo para iniciar nuevos reclamos al celular o a mail en cualquier hora que se lo contestamos en el día y ya le damos turno”.