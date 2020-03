Precios máximos: detectan infracciones en comercios de Trenque Lauquen

La Oficina del Consumidor local sigue adelante con los relevamientos e inspecciones de control por los supermercados de la ciudad para defender los derechos de los consumidores y prevenir posibles abusos del mercado ante la situación generada por la pandemia de Covid 19. Y la novedad del trabajo de ayer es que se detectaron infracciones en algunos comercios en lo que hace a la fijación de precios máximos.

“Entre miércoles, jueves y viernes hicimos diferentes controles y en los primeros días no encontramos infracciones, pero hoy (por ayer) los supermercados que controlamos estaban todos en infracción y eso se va a elevar a Provincia para que realicen la multa y les exigimos que cambien los precios para que no se agraven las sanciones que se les impongan”, le dijo a La Opinión el Dr. Nicolás Roura Darricau, titular de la Oficina del Consumidor.

Hoy, sábado, se finalizará la primera ronda por los supermercados locales y la semana que viene se extenderá la recorrida a almacenes y mercados barriales.

Los controles se realizan sobre el listado de precios máximos (el valor de referencia que rige es el del 6 de marzo) y marcas de los productos que envía Provincia y que hasta ahora no incluye frutas, verduras ni carnes, así como tampoco insecticidas.

Roura solicitó a los vecinos que también miren el listado de precios máximos que emitió Nación y que en caso de detectar irregularidades, guarden la facturación para que después de la cuarentena se atienda cada caso en particular.

Los precios máximos de referencia para la canasta básica alimentaria de cada provincia, se encuentran publicados en el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/preciosmaximos. Todo ello, en el marco de la Resolución 100/2020 emitida por la Secretaria de Comercio Interior de la Nación que obliga a los supermercados (en todas sus variantes) y comercios de proximidad a retrotraer los precios al día 6 de marzo de 2020.

Y a partir de esto Roura destacó que se ha visto “un malestar de gente que dice que no se están controlando productos que se han remarcado”, a lo que explicó que en el caso de su oficina lo que debe hacer es “el control del listado de productos que envían desde la Dirección de Defensa del Consumidor de Provincia, en un listado que incluye 250 productos aproximadamente, los cuales son los que se pueden controlar”. Aunque aclaró que desde Provincia se anunció que están trabajando para poder incorporar más productos al listado.

También el abogado contó que es probable que en unos días se vuelvan a hacer controles con los nuevos listados, cuando los mismos estén listos.