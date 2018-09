PP: hay 26 obras concluidas, 14 en marcha y 9 a iniciarse

Medio centenar de obras de distinta magnitud, 26 de ellas ya concluidas, 14 en ejecución y nueve a iniciarse, por un monto total de 18,9 millones de pesos, es la síntesis numérica acotada de lo que el Municipio de Trenque Lauquen viene llevando adelante en los últimos dos años y medio con la implementación del Presupuesto Participativo (PP), una herramienta de gestión práctica que encierra un importante concepto global: gobernabilidad, descentralización, democracia y participación ciudadana.

“La sociedad fue evolucionando y afrontando múltiples modelos de gobernabilidad y estos procesos han generado nuevas herramientas de participación ciudadana. En las sociedades democráticas actuales, es cada vez más importante que la opinión del ciudadano sea considerada en la planificación de su entorno, no solo como un acto de voluntad política sino como un verdadero derecho ciudadano”, dice Mariana Singlar, directora de Asuntos Comunitarios.

De los 21 proyectos correspondientes al PP 2016 por 6.800.000 pesos, 17 ya están concluidos y cuatro en ejecución.

Entre los terminados se encuentran: Playón deportivo y cancha de tejo en Barrio Evita-Centenario; playón deportivo y recreativo en Francisco Magnano; playón deportivo y recreativo en Las Guasquitas; playón de Las 10 lagunas en Marilauquen; playón Bienestar deportivo en acción en Girodías; reparación y pintura en Francisco de Vitoria; refacciones ediliciasNuestra escuela, nuestro lugar de encuentro, en Primera Junta; juegos segurosy cómodos (compra de juegos didácticos para el aula y arreglo de los juegos de plaza exteriores) en Martín Fierro; y plaza para los niños (plaza saludable para la Tercera edad, puente y acondicionamiento de juegos existentes) en los Barrios Democracia/ProCasa.

También finalizó la puesta en valor de la plaza Jaime Ciglia, en Barrio Schilling; una plaza para todos (puesta en valor del Parque Favaloro) en Parque Sur; gimnasio en el Barrio Bicentenario; Salón de Usos Múltiples Barrios Indio Trompa / Esperanza; Beruti saludable y recreativo; emprendimiento productivo Abriendo Puertas, en Barrios Guemes/Los Robles; Escuela confortable (compra de un transformador) en Las Marías y Centro Cultural Urbano en 30 de Agosto.

Y quedan pendientes Inclusión Múltiple, la ampliación del SUM Tito Álvarez en los Barrios El Triunfo y El Ceibo, obra que se encuentra avanzada en 95%; Recreación y Desarrollo de los Niños, una plaza en Barrio Don Felipe, lista en 70%; baños públicos sustentables, 95%; y aulas para el Barrio Aramendi, 75%.

Prioridades

Los proyectos del PP 2016 deberían haberse terminado en septiembre de 2017, del mismo modo que los del PP 2017 tendrían que haberse hecho para julio de 2018.

“La situación hídrica del año pasado hizo más lento el proceso de obras puesto que el trabajo de coordinación de las distintas áreas municipales se vio alterado por la actuación en la emergencia; por ejemplo, camiones que debían trasladar materiales, obreros y otras cuestiones se vieron redireccionados a los parajes en riesgo para, de esa manera, resolver una situación que claramente era prioritaria, por lo que muchas obras no se concluyeron en tiempo y forma”, explica Singlar.

Del PP 2017, para el que se asignaron 11.000.000 de pesos, se completaron el playón deportivo en Las Marías; la reparación de juegos, iluminación y cambio de puerta de ingreso para la EP nº 13 de Francisco de Vitoria; la adquisición de equipamiento para los establecimientos de Marilauquen y Martín Fierro; la compra de juegos didácticos, acondicionamiento de los juegos de plazas, forestación, arenero y colocación de los carteles correspondientes para la EP nº22 de Santa Margarita; el acondicionamiento de techo y paredes del SUM de EP nº24 Los Chañares; la insonorización del techo del salón de bailes de La Porteña; el recambio de techo en una de las salas del establecimiento educativo de Nueva Castilla; y el equipamiento deportivo, arcos, redes, luces, bancos y mesas para Girodias.

En tanto, en la columna “a terminar”, quedan: Piso deportivo poliuretánico y equipamiento para las aulas en Barrio Aramendi (ejecución 65%); revestimiento térmico y sonoro para el gimnasio de Barrio Bicentenario (70%); etapa II de la puesta en valor del Parque Favaloro, en Parque Sur (80%); espacio comunitario en la Ampliación Urbana; ampliación playón recreativo en Las Guasquitas (50%); compra de elementos deportivos para el playón de Francisco Magnano (80%); construcción de tapial perimetral de la EP nº15 de Primera Junta (50%); y El Triángulo del Hilo – delimitación del triángulo: cordón y accesos para personas con discapacidad, una farola con iluminación led, realización de un hito indicativo del lugar, un mástil, una reseña histórica sobre la Zanja de Alsina, colocación de una hermita donada por un vecino, macetas y bancos- en Garré (50%).

“Un caso paradigmático es quizás la obra de los Barrios Aramendi y Bicentenario, porque encadenan dos ediciones de PP -2016 y 2017- que supuso la construcción de un galpón insonorizado para uso recreativo y deportivo con un piso poliuretánico único en la región y con aulas para poder disponer allí de otro espacio que contenga la demanda de una zona que no poseía un lugar de tal magnitud, que se vio demorada y trajo cierto malestar en los vecinos que las impulsaron, pero que se finalizará prontamente y reflejará con su terminación, el deseo de un colectivo de concretar un deseo que de otra manera, sin Presupuesto Participativo Barrial, quizás no hubiese sido posible”, explica la funcionaria.

Otros proyectos

Y entre los proyectos de PP 2017 que deben iniciarse figuran la puesta en valor del Parque Pastor, en Barrio Indio Pampa; el playón de La Zanja; la construcción de un aula en la EP nº25 de Corazzi; la compra de herramientas y juegos de patio para la EP nº28 de Paraje La Elvira; el piso del Salón Comunitario de La Carreta y la pileta climatizada en el Club Argentino de 30 de Agosto.

PP Joven

Del Presupuesto Participativo Joven, que este año tuvo su primera edición, hay tres proyectos por un monto total de 1.100.000 pesos. Uno de ellos, el de mayor inversión (700.000 pesos) está en ejecución -playón deportivo en el predio ferroviario de Trenque Lauquen, frente a la Escuela Polivalente, en un 70%-, y los otros dos, en Beruti (por 100.000 pesos) y en 30 de Agosto (300.00 pesos), para iniciarse.

Primero a terminar

Singlar agradece la comprensión de los vecinos que se acercaron a votar en las diferentes ediciones del PP, y advertida de que “la demora o incumplimiento en la ejecución de las obras no hacen más que desalentar la participación de los ciudadanos”, anticipa la decisión de “no iniciar otra edición hasta tanto no culminar con las obras que todavía no se han terminado, garantizándoles a todos los involucrados que cada una de ellas se finalizará con la misma dedicación y calidad que todos los proyectos requieren, aún insumiendo un costo mayor no sólo por la demora de la ejecución y la cuestión inflacionaria, sino también porque comprendemos que cada uno de estos proyectos fueron priorizados por vecinos que los consideraban necesarios y que merecen lo mejor”.

En Trenque Lauquen desde 2012 se implementa esta herramienta, que con el transcurrir del tiempo se va modificando y presentando tantas facetas como los cientos y cientos de vecinos que la ponen en práctica.

“El camino transitado ha sido muy intenso y lleno de desafíos que aún hoy intentamos desandar”, reflexiona la funcionaria. Y resalta que además de los casi 20 millones de pesos que la gestión municipal puso en manos de la ciudadanía en los últimos dos años, en conjunto con los equipos técnicos públicos y privados se pudieron visibilizar y resolver necesidades de los barrios de Trenque Lauquen, y también de 30 de Agosto, de Beruti y de los Parajes del distrito que nunca antes habían participado.