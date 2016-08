PP: el 4 de septiembre será la votación

El domingo 4 de septiembre serán las elecciones del Presupuesto Participativo 2016. Todos los vecinos mayores de 16 años podrán votar de 8 a 17, con su DNI, en alguno de los siguientes lugares: Palacio Municipal, Centros de referencia, Delegación de Berutti y Ente Descentralizado de 30 de Agosto.

Los proyectos, que deberán tener 25 votos como mínimo cada uno, son los siguientes:

n Barrio Aramendi. Proyecto: “Aulas para el Aramendi”. La propuesta es construir un espacio físico para brindar acompañamiento educativo a los vecinos y realizar tareas y actividades artísticas y culturales. A pesar de la inexistencia de un espacio físico para desarrollar actividades culturales, los vecinos han construido prácticas propias de la cultura popular utilizando la plaza como lugar de reunión. Sin embargo, el crecimiento de esas actividades y la proyección de diversos talleres son una manifestación concreta de la necesidad de un espacio que contenga y garantice esas prácticas y aprendizajes.

n Berutti. Proyecto: “Berutti Saludable y Recreativo”. Proponen fomentar la actividad física y recreativa al aire libre finalizando el sendero peatonal existente, anexándole la plaza saludable, juegos infantiles, mobiliario urbano, iluminación y parquización, considerando que en la localidad hay muchas personas que realizan caminatas diarias por lugares no adecuados.

n Barrio Bicentenario. Proyecto: “Gimnasio Bicentenario”. El objetivo es construir un espacio físico techado, para continuar, garantizar y ampliar las actividades que se realizan en la Plaza Bicentenario. Proporcionar una mayor oferta de actividades deportivas para los vecinos, fortalecer el trabajo comunitario, la inclusión social y la identidad barrial. Además, permitiría la continuidad de las actividades a pesar de las condiciones climáticas desfavorables.

n Barrios Evita/Centenario y Parque. Proyecto: “Playón Deportivo y Cancha de Tejo”. Se propone la construcción de un playón deportivo, una cancha de tejo con su respectivo equipamiento o set básicos de insumos deportivos, destinados a posibilitar la práctica de deportes más usuales en este tipo de instalaciones. Su objetivo es contener a los niños del barrio y la promoción de la integración social entre todos los actores a partir de la práctica de deportes, ferias y demás actividades recreativas y culturales.

n Zona Centro. Proyecto: “Baños Públicos Sustentables”. Los vecinos proponen la construcción de baños en los espacios públicos de esparcimiento vecinal. Concretamente, se piensa en el diseño de un prototipo que sirva como base para luego incorporar en las futuras construcciones y que sirva de apoyo a aquellos vecinos que realizan actividades físicas y recreativas.

n Barrios Democracia/Pro Casa. Proyecto: “Plaza para los Niños”. El objetivo es revalorizar el espacio verde con la adquisición de juegos para niños y la reparación de algunos preexistentes. Asimismo, se evaluará la posibilidad de mejoras en el canal saliente del Parque Municipal (posibilidad de taparlo).

n Otros proyectos

n Barrios Don Felipe/Neira/Sección Quintas. Proyecto: “Recreación y Desarrollo de los Niños”. La propuesta consiste en poner en valor el espacio verde existente en el Barrio Don Felipe (Iluminación, forestación, nivelación). En una segunda etapa, se suma la adquisición de juegos infantiles y el proyecto de la construcción de un playón deportivo y recreativo con cestos de básquet, alambrado perimetral, redes y demás insumos promoviendo un espacio seguro para la recreación y el esparcimiento vecinal.

n Barrios El Ceibo/Capilla de Fátima/El Triunfo. Proyecto: “Inclusión Múltiple”. Proponen ampliar el SUM Tito Álvarez. En la actualidad se encuentra funcionado el Centro Psicológico SAMCI y la Escuela Nº 35 dicta clases por no disponer de lugar, dificultando la realización de actividades comunitarias que tanta necesidad hacen en esta zona de nuestra ciudad.

n Barrio Esperanza. Proyecto: “Salón Comunitario”. Proponen la construcción de un SUM para realizar actividades integradoras y capacitaciones. Se trataría de un espacio para que los vecinos socialicen y festejen. Al mismo tiempo, se propone que pueda albergar un roperito, un espacio adecuado para la copa de leche y de recreación.

n Barrio Fonavi. Proyecto: “Sala Comunitaria”. La propuesta es construir un SUM para realizar actividades comunitarias. El Barrio no cuenta en la actualidad con un lugar de este tipo, salvo el de CEC 801.

n Francisco Magnano. Proyecto: “Playón Deportivo y Recreativo”. El objetivo es construir un playón que sirva como espacio deportivo, recreativo y de uso comunitario ya que no cuentan con una base sólida para hacer deportes y desarrollar otras actividades. Sería la primera etapa de un proyecto más ambicioso que supondría el techado de ese playón.

n Francisco Vitoria. Proponen trabajos de reparación y pintura en la EP Nº 13 y el Jardín de Infantes Nº 10

n Girodías. Proyecto: “Bienestar Deportivo en acción”. La propuesta es la construcción de un playón de uso comunitario en el predio del ferrocarril.

n Barrios Güemes y Los Robles. Proyecto: “Abriendo Puertas”. El objetivo es adquirir maquinarias de costura y panificados como alternativa laboral para los vecinos del barrio. Este proyecto se apoya en la creación de una cooperativa barrial que actualmente se encuentra en vías de constitución junto al área de Producción Municipal que acompaña con su asesoramiento técnico.

n Barrio Indio Trompa. Proyecto: “Salón Comunitario”. Se propone la construcción de un SUM para la realización de múltiples actividades barriales y la restitución de la Biblioteca Lucia B. de Pastor, entendiendo que actualmente el CAPS Indio Trompa cuenta con un SUM reducido donde funcionan muchas actividades.

n Las Guasquitas. Proyecto: “Educación en movimiento”. El proyecto propuesto es la construcción de un playón deportivo en el predio de la Escuela Primaria Nº 16.

n Las Marías. Proyecto: “Escuela Confortable”. Proponen la adquisición de un transformador trifásico con sus debidas instalaciones y/o conexiones para la Escuela del paraje, debido a la experiencia de baja tensión cuando se conectan varios electrodomésticos. En este caso, el dinero se sumaría al recaudado por la Asociación Cooperadora.

n Mari Lauquen. Proyecto: “Playón de las 10 Lagunas”. El objetivo es construir un espacio de uso comunitario, recreativo, deportivo y social. El proyecto original responde a la necesidad de contar con un SUM en el predio escolar cuyo alcance y uso se amplíe a todos los vecinos. Por el costo de la obra, que excede el presupuesto, se optó por comenzar con la construcción de un playón que constituya la base para un futuro techado.

n Martín Fierro. Proyecto: “Juegos Seguros y Cómodos”. Proponen mejorar la calidad lúdica en el momento de esparcimiento facilitando a los niños el acceso a juegos seguros y cómodos que no tienen actualmente. El proyecto surge ante la observación de la desmejora y deterioro de los juegos infantiles de los patios de las Instituciones y la escasez de juegos de mesa para días de lluvia

n Parque Sur. Proyecto: “Una Plaza para Todos” – Parque Favaloro. Se propone la creación de un lugar de esparcimiento para todos los chicos del Barrio y alrededores. Una plaza inclusiva que implique el diseño de espacios de circulación y uso accesibles, con un abanico de juegos que den respuesta a las necesidades y posibilidades no sólo de los niños sino de todos los vecinos. De esta manera se generaría un espacio de encuentro, se fomentaría la integración de los niños del barrio, logrando el acceso y los juegos adecuados para los niños con capacidades diferentes. Al mismo tiempo que estimularía las actividades al aire libre y reforzaría el contacto con la naturaleza.

n Primera Junta. Proponen refacciones edilicias en la EP N°15. La intención es arreglar revoques exteriores e interiores y realizar tareas de pintura. En este caso, la Escuela se constituye como el lugar históricamente representativo de la Comunidad.

n Barrio Schilling. Proyecto: “Puesta en Valor de la Plaza Jaime Ciglia”. Proponen revalorizar la plaza Jaime Ciglia impulsando el uso del espacio público. Con el objetivo de aportar valor al espacio existente se considera necesario mejorar algunos aspectos de la plaza tales como la iluminación, reparación, recambio y reubicación de juegos infantiles para optimizar el uso de los mismos, colocación de un circuito saludable, arreglo de pérgola, colocación y refacción de bancos, colocación de un mástil y grifos de agua potable para la zona de juegos.

n 30 de Agosto. Proyecto: “Centro Cultural Urbano 30 de Agosto –1era Etapa”. Proponen poner en valor el predio del ferrocarril. Esta edición cubriría la primera etapa de un proyecto más ambicioso del acondicionamiento de uno de los galpones disponibles. Se construirían servicios, escenario/vestuario y un SUM. Es necesario disponer de un espacio físico para desarrollar actividades como: paseos de artesanos, actos, esparcimiento para adultos mayores, recitales, peñas, entre otras.