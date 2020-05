Por temor o cautela, ya se nota acopio de leña para calefacción

Con la llegada de los primeros fríos de la temporada los vecinos de Trenque Lauquen que aun no cuentan con el servicio de gas natural por red comienzan a pensar la mejor alternativa de calefaccionar los hogares durante el invierno. Las opciones no abundan y a la hora de elegir uno de los factores preponderantes es el costo.

En diálogo con La Opinión desde el corralón La Delfina aseguraron que a diferencia de años anteriores la demanda se inició más temprano en este 2020 y desde hace aproximadamente 20 días la gente comenzó a adquirir leña para afrontar la estación mas fría.

Ya arrancó

Según informaron desde el corralón, hace alrededor de 20 días la demanda de leña comenzó a hacerse sentir. Al respecto desde la firma local señalaron que a diferencia de años anteriores “este año vimos que la demanda de leña para calefacción arranco un poco antes. Hace unos 20 días atrás”. “Ya empezamos a tener pedidos importantes”, dijeron.

En referencia a los precios desde el corralón indicaron que “se empezó trabajando con los precios casi iguales a los del año pasado pero después hubo aumentos”. A modo de ejemplo indicaron: “Empezamos con un precio de $4.500 la tonelada de caldén, después pasó a $5.000 y hoy está a $5.500. Todo eso en el lapso de un mes”.

Y agregaron: “También trabajamos con eucalipto que es una leña que la hacemos nosotros acá en Trenque Lauquen que es un poco mas económica y está a $3.000 la tonelada”.

Al mismo tiempo se añadió que en promedio se consumen 1.000 kilos por mes.

Abastecimiento

Con respecto al abastecimiento de leña, desde el corralón indicaron que “en algún momento se tuvieron problemas porque parte de la leña que se trabaja, principalmente el caldén, viene de La Pampa. Y la pandemia complicó principalmente el transporte hasta nuestra ciudad”. “Antes de la pandemia uno hacía un pedido y te la traían pero ahora los transportistas no viajan tanto porque cuando salen de la provincia tienen que estar en cuarentea por 15 días. Y eso hizo que se reciba la leña cada 15 días mas o menos”, contaron.

Además agregaron: “También tuvimos algunas complicaciones con el algarrobo para asado porque viene de La Pampa y San Luis. Y San Luis fue muy dura con la cuarentena y no permitían ninguna actividad por eso quizás no se conseguía este tipo de leña. Pero de a poco se fue normalizando todo”.

Asimismo desde la firma señalaron que “al inicio de la cuarentena solo se permitía la venta a panaderías por tratarse de una actividad esencial. Pero de a poco se fue normalizando y flexibilizando y ahora se está trabajando dentro de los horarios permitidos pero de manera normal”.

Demanda

Con respecto a la demanda desde La Delfina indicaron que “se ha trabajado bien este último mes”. “Tuvimos mucha demanda. Y vimos que la gente que está bien económicamente y que tiene resuelto el problema de alimentos y demás es la que compró anticipándose al invierno un poco quizás por temor a que después no consiga. Se fue haciendo un acopio de leña para el invierno”, marcaron.

Y agregaron: “Dentro de todo venimos trabajando bien, las expectativas son buenas, pero hay que ver qué es lo que sucede. Porque ahora empiezan los pedidos más chicos, la gente que compra 200 kilos por ejemplo.

Quizás son vecinos de menor poder adquisitivo que van comprando a medida que pueden porque hubo gente que ya se hizo un acopio importante y tal vez no vuelva a pedir en todo el invierno porque con lo que tiene le alcanza”.