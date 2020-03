Por: Pablo Carabelli

El 5 de junio de 1997, Día Mundial del Ambiente de hace 23 años, el diario “La Opinión” publicó un texto de mi autoría, titulado “Agroquímicos y salud: un debate necesario”. En el copete se leía: “Un informe de la OMS que involucra también a Trenque Lauquen”. O sea que muchos años antes de que se popularizara la expresión “Pueblos fumigados”, en nuestro distrito ya estábamos alertando que éramos eso, ni más ni menos: un pueblo fumigado. La agrupación de vecinxs que le poníamos el cuerpo a esa lucha recién estrenaba un nombre: G.I.T.S.A. (Grupo Interdisciplinario de Trabajo para la Salud Ambiental).

En aquella nota se explicaba que la Organización Mundial de la Salud estimaba que en los países del Tercer Mundo aparecerían unos 37.000 nuevos casos de cáncer por año, como consecuencia de la exposición repetida a bajas dosis de pesticidas (era como decir “tantas o más personas enfermas que la población íntegra de Trenque Lauquen por entonces”).

Hoy sabemos, por el trabajo esforzado, desinteresado y “contracorriente” de integrantes de la agrupación Vecinxs autoconvocados por la Salud Ambiental, que en el barrio Evita / Centenario de nuestra ciudad 28 personas enfermaron de cáncer en los últimos diez años. Lxs Vecinxs autoconvocados realizaron entrevistas en 67 viviendas (75.28 % de los hogares del barrio), habitadas por 230 personas.

Como integrante de G.I.T.S.A. deseo compartir alguna reflexión, elaborada luego de analizar datos obtenidos de GLOBOCAN 2018 (sistema de datos de la IARC, Agencia Internacional para Investigación sobre el Cáncer), sin haber podido encontrar congruencia entre “lo macro” (la República Argentina) y “lo micro” (el barrio Evita / Centenario de Trenque Lauquen), en cuanto a la incidencia (casos nuevos por año) y la prevalencia de cáncer (número de personas enfermas, que sobreviven, considerando 5 años). Haciendo cuentas, una y otra vez, entiendo que el número de personas actualmente enfermas (14) en este barrio (sumado a otras tantas que fallecieron) es demasiado elevado. ¿Esta presunción podría inquietar a lxs vecinxs del barrio? ¡No, porque muchxs de ellxs ya lo están, y desde hace rato! (vayan si no a preguntarles).

A su vez, hay 3 personas con lupus (trastorno autoinmune) en el barrio Evita / Centenario. En la página de ALUA (Asociación Lupus Argentina) se lee: “Si bien no existen aún estudios epidemiológicos oficiales, se estima que en Argentina afecta a una persona cada 2.000”. Es de esperar una persona con lupus cada 1.500 (según otras fuentes) o una cada 2.000, pero en el barrio hay 3 personas enfermas entre 230 incluidas en el relevamiento… ¿Está pasando “algo raro” o todo, siempre, es producto del azar, de la más pura casualidad?

Los problemas crónicos de salud (desarrollados en un mediano o largo plazo) pueden ser causados por diversos factores ambientales. Sin embargo, lxs habitantes consultadxs tienen hipótesis recurrentes: desde el 51% de los hogares relevados en el barrio refieren como “factores de riesgo” diversos aspectos vinculados con el manejo de pesticidas (“olor a veneno”, “mosquitos fumigando”, “aviones sobrevolando”, “fumigaciones cercanas”, “plantas secas y malformadas”, “depósitos de bidones”).¿Algún funcionario se dedicará a analizar datos relativos al bienestar / malestar de lxs vecinxs, con intenciones preventivas en función de exposiciones a factores ambientales? ¿O sólo se optará por criticar la metodología del relevamiento (que de no hacerlo la agrupación ambientalista posiblemente jamás hubiera existido)?

Desde aquella crónica de 1997 (publicada con una foto cuyo epígrafe rezaba “Advierten sobre los riesgos del excesivo uso de agroquímicos”) ha transcurrido casi un cuarto de siglo. Algunxs vecinxs ligadxs a los agronegocios pueden pensar que han “ganado la batalla”, porque la venta y aplicación de venenos agrícolas, lejos de disminuir, ha aumentado en porcentajes descomunales (casi un 900%, siendo que la superficie cultivada se incrementó en el mismo lapso nomás de un 50%, por lo que cabe preguntar: ¿dónde quedó la promesa de que con los cultivos transgénicos se reduciría la cantidad de agroquímicos utilizados?).

Tantos años después, les diría a estos “ganadores” que miren alrededor, analizando el estado de salud de seres queridos, amigxs, vecinxs, conocidxs, y saquen conclusiones: tal vez se den cuenta que han obtenido una victoria pírrica. Hace mucho, el rey Pirro razonaba (luego de vencer a los romanos): “Gané, pero perdí tantos soldados que ya no sé cuál es el sentido de este triunfo”. ¿Cuál es el sentido de usar cada vez mayor variedad y cantidad de tóxicos, si por un lado las “plagas” no han disminuido (son más, y más resistentes) y por otro lado hay 1.000 millones de hambrientos en el mundo? Lxs que saben de producir alimentos ya no dudan que la agroecología puede brindar, si la dejan, alimentos saludables en cantidad suficiente para toda la humanidad (esa sí que sería una victoria de la especie Homo sapiens).

Pablo E. Carabelli

Biólogo, especialista en ambiente, integrante de GITSA