Por la cuarentena obligatoria los comedores comunitarios hacen “delivery” de viandas

A raíz del aislamiento obligatorio ordenada por el Gobierno nacional en el marco de la pandemia de Coronavirus, los comedores comunitarios que funcionan en nuestra ciudad debieron modificar su manera de trabajar para poder continuar brindando su ayuda a las familias más necesitadas.

En diálogo con La Opinión referentes de dos comedores hablaron de cómo es trabajar en la ayuda social en tiempos de cuarentena.

n Sin asistencia

Según Cecilia Rossi, coordinadora del merendero Corazón Contento, la cuarentena obligatoria ordenada por el Ejecutivo nacional “hizo que tengamos que trabajar de manera diferente. Hoy por hoy los niños no pueden asistir al comedor por la situación de público conocimiento”.

Y agregó que “recibimos instrucciones sobre qué medidas adoptar para poder seguir realizando nuestro trabajo de manera más segura. También recibimos desde el movimiento Barrios de Pie una certificación para poder trabajar armando las viandas y entregarlas en los domicilios de las familias para evitar la concurrencia de gente a nuestra sede y cumplir con las medidas de cuarentena”.

Por otra parte la coordinadora del merendero indicó que “es la primera vez que lo hacemos así y gracias a Dios le pudimos entregar la comida a los niños y también su merienda. Nosotros seguimos trabajando y ayudando a quienes más lo necesitan. Por eso agradecemos a la gente que colabora y se preocupa porque es mucha la demanda, y día a día crece porque la gente esta desesperada”.

n Aislamiento

Con respecto a la medida de aislamiento total impulsada por el gobierno nacional la entrevistada aseguró que “tenemos cada vez más gente que se acerca al comedor a pedir ayuda. Nuestra idea es ayudar a todos pero se nos hace muy difícil porque no tenemos con qué, mas allá de las donaciones y colaboración de los vecinos”.

Y agregó que “por toda esta situación se ve que hay mucha gente necesitada, muchas personas adultas desesperadas que no pueden salir a trabajar y viven del día a día y se les está complicando muchísimo”.

En este sentido agregó que “nosotros intentamos ayudar a la mayor cantidad de vecinos posible pero se nos complica porque todo lo que hacemos es gracias a la colaboración de la gente. Ponemos nuestros vehículos para repartir las viandas y este fin de semana gracias a dios pudimos trabajar bien. Pero seguimos necesitando el apoyo de la comunidad para continuar”.

En total se entregaron 55 viandas casa por casa el fin de semana pasado, “tenemos gente en lista de espera pero no nos podemos comprometer porque no sabemos si vamos a poder cumplir. Esperemos que esto termine pronto y la gente que vive día a día pueda volver a trabajar para que la necesidad no crezca”, remarcó.

n Trabajo conjunto

Por su parte Karina Heim, administradora de uno de los comedores comunitarios que funcionan en nuestra ciudad también se refirió a la nueva modalidad de trabajo implementada a raíz de la cuarentena obligatoria ordenada por el Gobierno nacional. Al respecto sostuvo que “no se está dando la merienda en el comedor. Este fin de semana las viandas las hicimos acá y después se repartieron casa por casa. Se trabajó en conjunto con la municipalidad que puso los vehículos para poder hacer el reparto” explicó Heim. Asimismo señaló que “está todo muy complicado pero la gente necesita las viandas para comer”.

Por otra parte la entrevistada se mostró esperanzada en que “esto termine pronto así la gente puede salir a trabajar. Hay muchos vecinos que se acercan al comedor porque en estos días no tuvieron ingresos ya que no pudieron trabajar y viven día a día”.