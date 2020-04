Por la cuarentena no se consiguen cigarrillos en los kioscos de la ciudad

Tal como se venía anunciando desde hace unos días, hoy por hoy se hace prácticamente imposible a los fumadores de todo el país conseguir al menos un paquete de cigarrillos de cualquier marca en los kioscos.

La situación, que ya había afectado a muchas de las grandes ciudades del país, finalmente comenzó a hacerse sentir también en Trenque Lauquen donde, desde el último sábado, el faltante de cigarrillos fue una constante en los diferentes comercios que expenden este producto.

Esta situación se debe a que la producción de cigarrillos se frenó el 20 de marzo y las empresas fabricantes ya utilizaron todo su stock.

En este marco, y a más de un mes del inicio de la cuarentena por la pandemia de Coronavirus, esta escasez del producto es cada vez más notoria y, desde el último fin de semana, comenzó a afectar a los kioscos de la ciudad, muchos de los cuales se quedaron sin stock.

Reclamo

Cabe recordar que hace poco más de un mes, los dos principales fabricantes de cigarrillos (British American Tobacco y Massalin Particulares) reclamaron al Gobierno exceptuar la actividad, en una carta donde ya alertaban sobre “faltantes de productos en distintos puntos de la cadena comercial”.

En este punto, hay que señalar que la situación para los kiosquitos es más dramática ya que “el cigarrillo representa en promedio el 35% de la facturación” según explico Adrián Palacios, titular de la UKRA, la principal cámara sectorial.

En Trenque Lauquen

A nivel local, la situación que ya venía insinuándose en algunos kioscos, se hizo general durante el fin de semana cuando, a pesar de recorrer los comercios de la ciudad, los fumadores no lograron conseguir un paquete de cigarrillos que les permita satisfacer su vicio.

Según indicaron desde un Maxi Kiosco ubicado en calle Tte. Gral Uriburu, aparentemente el faltante se extenderá hasta junio ya que las tabacaleras no están entregando el producto por falta de producción.

En el mismo sentido, indicaron que la falta de abastecimiento hizo que, con el correr de los días, los kioscos se quedaran sin stock destacando que se trata de una situación general que afecta a todos los comercios del rubro de nuestra ciudad.

Asimismo, detallaron que el desabastecimiento es general y afecta tanto a las marcas más vendidas como a aquellas que quizás no tienen tanta demanda.

Por último, indicaron que no hay certeza sobre cuándo se normalizará esta situación.

Mas preocupación

Por otra parte, y además de la preocupación esgrimida por los kiosqueros en cuanto al abastecimiento, los integrantes de la cadena de producción y comercialización también advirtieron sobre otro aspecto no deseado del faltante de cigarrillos en los kioscos: “si se desabastece a los consumidores de producto legal, se abre una inigualable oportunidad para el comercio ilegal de cigarrillos, con la consiguiente pérdida de recursos tributarios”. Algo que, en tiempos de escasa recaudación, para la AFIP, es una advertencia de peso. Ocurre que la carga impositiva que pesa sobre los cigarrillos es de casi un 80% del precio de venta al público.