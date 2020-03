Por: Jorge “Alemán” Azpiroz

¿Qué grado superlativo de maldad y crueldad tiene la humanidad para marginar al semejante?. He escrito notas sobre el sufrimiento de etnias, razas, géneros, colores y elecciones sexuales, por supuesto siempre del lado del marginado y estigmatizado a sufrir el oprobio de quienes se creen distintos y superiores debido a la más profunda de las ignoracias: la discriminación.

Intentaré nuevamente un breve elogio a uno de los colectivos más atacados por la estupidez. Hablo de la mujer, invisibilizadas históricamente a través de los tiempos, vituperadas y estigmatizadas hasta el hartazgo por una cultura primitiva y machista, o sea un ejército de descerebrados que se otorgaron el poder de decidir sobre ellas.

Aunque hubo excepciones históricas, casi siempre -desde las cavernas al medioevo, desde la colonia hasta hoy día- debieron sufrir el escarnio de ser “diferentes” al deidotipo que el hombre se autocreó. Cómo será que recién a mediados del siglo pasado lograron conquistas que la acercaron a la igualdad con el hombre, aunque todos sabemos que aun hoy día a igual trabajo es raro que ganen igual y todavía son víctimas de una cultura machista, que nos imponen desde niños y cuesta extirpar definitivamente. Tanto es así que un mujeriego es un seductor y una mujer de similar conducta es señalada como lo peor de lo peor…¡vaya hipocresía!

¡Mujer, libérate!

No es la intención hacer un paneo histórico pues llevaría años, pero sí empatizar desde nuestro sentido más espiritual que común, cual escuderos o compadres por sus años de dolor y marginación. ¿Aprenderemos a no distinguir a las personas por género, sexo, raza o cualquier “ismo”, sino que solo veamos personas, seres humanos merecedores de su más completa libertad?.

Es inexplicable que vivamos juzgando las actitudes ajenas, que en pleno siglo XXI sigan insistiendo que las personas son por su genitalidad y no por su cerebro y alma, nos involuciona… ¡En qué molesta que cada cual sienta como quiera!, ¿Acaso el prejuicio es hijo nuestra represión?, ¿O lo hacemos para calmar las ganas o la falta de libertad?…

Mejor mirar a la gente con los ojos del alma… ¿Qué importa que sea, que haga, con quién tenga placer!?, lo único que importa es que irradie luz, que enorgullezca al ser humano, que tenga vida para convidar, lo demás -meterte con el sentimiento ajeno- siempre es una forma de violación.

Somos mucho más que dos

Por eso más allá de luchas y paradigmas superados por la mujer a través del tiempo, nos debe seguir doliendo que aún hoy queden residuales personajes que siguen violentándolas… Con justa razón le damos valor a epidemias y tragedias, pero los femicidios son diarios al igual que el acostumbramiento y la inacción…entonces vemos que:

Medios repletos de desinformadores consuetudinarios que solo saben de violencia de género, que se divierten con el acoso verbal o real, que estigmatizan gratuitamente a las mujeres.

Que aún hoy tengamos que soportar a personajes que creen que una mujer provoca según su ropa es poco menos que cavernícola. Con ese criterio creeríamos que la sexualidad es solamente un pedazo del cuerpo o que tenemos derecho a excitarnos mirando una carrera de natación o prohibir que una madre amamante a un niño o peor aún prohibir -como sucedió hace un tiempo- que dos chicas se besen en la estación del subte. ¿O sea, todo lo que sea amor y no dañe está mal, pero crear guerras, hambrunas y pobres está permitido?… humm, ¡así estamos!!

El problema es que ese pensamiento retrógrado es transversal a muchos. Vemos “artistoides” con mensajes depravados, cuasi criminales en cualquier programa de teve. Famosos y periotruchos denigrando mujeres hasta extremos increíbles, y muchos creyendo que a las mujeres las conmueve ese etnofalismo pelotudo de los opinadores de ocasión…¡así nos va!

Duele que escuchemos “cantores” donde una violación es buena o que es mejor relajarse y gozar, o que conductores chisteen sobre las mujeres tratándolas como un objeto.

Entonces, ¡que nos va a asombrar que hasta un primer mandatario dispare con total impunidad : “¡a que mujer no le gustan las groserías, yo no les creo cuando dicen que no, a todas las gusta que le digan que lindo cul… tenés”. ¡Increíble pero real!

Somos una sola piel

Siempre hay más vida del lado de los marginados, de los que la historia condenó por prejuicios, odios y discriminación. Lo ideal es ser todo aquello que los desalmados creen diferente. Sentir empatía por todos aquellos que sufren el odio de los que se creen superiores.

Solo así sentiremos realmente, cada vez que dudemos miremos donde está la gente que separa y discrimina y parémonos enfrente, seguro estaremos por simbiótica libertad, del lado acertado, ¡del lado de los sensibles!.

¡Vemos por doquier la insensatez de tantos insensatos que ningunean a la mujer pero aman a la vieja!…¿no saben que su hijas son la primer víctima de sus disparos llenos de odiofobia y miedo a las mujeres?…¿En que nos creemos mejores?, ¿En patear de puntín el aburrimiento?..A lo sumo somos iguales ante todo… ¡Iguales!, es decir sufrientes y esforzados seres que tratan de hacer lo mejor que pueden con la vida propia y la de sus semejantes…

Juntos a la par

Por eso sería bueno celebrar estos tiempos de rebelión…¡son millones de años de soledad cultural como para que todavía queden zanganoides que las sigan atacando!. Yo creo debemos hacer un esfuerzo para imitar lo mejor de su esencia, hacer un acto de sinceramiento, de disculpas y volvernos cigota de nuevo, sabernos naúfragos de un mar del que fuimos rescatados por el primer calor sanguíneo, simple y profundo hasta abandonar todo llanto…Si nos volvemos abrazo con todo lo que nos parece diferencia nos volvemos mejores…”si yo soy vos, y vos sos yo, entonces somos nosotros” …

Cerrar los ojos, abrir la memoria y volvernos vientre, sudor, latido y pecho…volver a acurrucarnos y nacernos en cada hija que crece, volvernos mejores seres en cada ser nuevo, en cada mujer ver la lucha del mundo y la humanidad para no dejarse vencer en el odio. Por vos, por tu madre, por las madres de la democracia, por las que no desean ser madres, por cada mujer…¡libre!, pero por sobre todo porque la vida solo vive en todas aquellas personas que hacen lo imposible por mantenerla viva.

Por eso, mujeres del mundo no aflojen, persistan, luchen y llenen de amor los días. Erren y acierten, pero con toda esa fuerza que durante tantos siglos les negaron. Nosotros, los que nos sentimos parte de sus liberaciones, estaremos cerca o a la par ayudando como podamos a seguir soplando pájaros en cada árbol que quieran derribarnos.