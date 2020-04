Por el momento la Policía seguirá realizando controles en los ingresos a la ciudad

En el marco del trabajo coordinado entre la Provincia y los distritos, el Ministerio de Seguridad confirmó que se mantiene la prestación de servicio de hasta 2 efectivos en cada control que estipulen los intendentes municipales, para apoyar la actividad de los inspectores locales.

El resto de los efectivos sigue prestando servicio en cada distrito. Estas alternativas fueron conversadas en las reuniones que los intendentes mantuvieron con el gobernador Axel Kicillof recientemente.

n Sin cambios

Al respecto desde la Jefatura Departamental de Policía de Trenque Lauquen indicaron que “hasta el momento en lo que es el ámbito departamental no se ha recibido notificación sobre la continuidad o no del personal de la fuerza en los controles de ingreso a las ciudades. Por tal motivo se continúa trabajando como se viene haciendo hasta ahora”.

De esta forma, ante distintos rumores y datos que circularon en las últimas horas, se puntualizó que al menos a nivel local ayer no había llegado ninguna novedad en este plano.