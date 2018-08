Por desobediencia quedó aprehendido

Andrés Aníbal Ramos quedó a disposición de la Justicia al corroborarse que “se presentó a molestar en la casa de su ex mujer -casa 28 Barrio El Triunfo-, según se informó en un parte de prensa de la Jefatura de Policía de Seguridad Distrital.

Esta persona tenía una restricción perimetral y no podía acercarse a la casa de su ex pareja, con lo cual y ante un llamado al 911 se presentó el móvil de la cuadrícula de la Comisaría local que constató la situación y procedió a la aprehensión del sujeto, quien quedó a disposición de la UFI 4, a cargo del Dr. Walter Vicente.