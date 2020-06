Por costos de kits de bioseguridad, pacientes odontológicos tienen un arancel extra

En el marco de la pandemia de Covid-19 y por tratarse de una actividad de las más expuestas al riesgo de contagio, algunos pacientes odontológicos deben abonar un arancel “extra” destinado a cubrir los costos de los elementos de bioseguridad obligatorios para la atención por parte de los profesionales de la especialidad.

Según lo establecido por el Consejo Superior de Colegios de Odontólogos de la provincia, dicho arancel es de $2500, aunque a nivel local el mismo es de $1500 y en muchos casos debe ser abonado por los pacientes ya que existen obras sociales que no cubren el servicio.

Odontólogos locales explicaron a La Opinión cuál es la situación de la actividad destacando que el cobro del mencionado arancel no es un “capricho” de los profesionales que finalmente terminan siendo receptores de las quejas y enojo de los pacientes cuando las obras sociales no responden por dicha prestación.

De riesgo

La odontóloga Agustina Vicente explicó que a raíz de la pandemia de Covid-19 “se está cobrando una suma de $1500 que corresponde al kit de bioseguridad. Y hay obras sociales que lo cubren pero otras no, entonces se le cobra al paciente”.

En este sentido agregó que “lo que se cobra no es solamente el kit de bioseguridad”. “Somos profesionales de riesgo, de los más expuestos, y tenemos que cumplir con un montón de normas para cuidarnos tanto nosotros como a los pacientes. Y los insumos que tenemos son muy caros”, sostuvo.

Por otra parte la profesional aseguró que “ademas la frecuencia de pacientes varió mucho porque para poder atender cumpliendo todos los protocolos en el marco de esta pandemia, hay que dejar pasar una hora entre un paciente y otro, y eso repercute mucho en el funcionamiento de los consultorios”. Por tal motivo reiteró que “ese kit de bioseguridad no solo engloba todo lo que es barrera física” que incluye por ejemplo los camisolines, máscaras, cofia, guantes, el barbijo especial que se tiene que usar. También está la higiene que se tiene que hacer entre paciente y paciente, el tiempo de espera y una innumerable serie de cuestiones que se tienen que cumplir”.

No es un capricho

Por otra parte la odontóloga reiteró: “Somos el grupo de profesionales que más expuestos estamos al Covid-19 así que es la única forma en la que podemos trabajar”.

Por otra parte la profesional explicó que el cobro del arancel por elementos de bioseguridad “no es una decisión personal ni mucho menos”. “Viene del ente que nos rige que es el Consejo Superior de Colegios de Odontólogos de la provincia de Buenos Aires (COSUCOBA). No es un mero capricho nuestro”, destacó.

Por último la entrevistada remarcó: “La verdad que es muy triste todo lo que trasciende porque muchas personas creen que nos estamos haciendo un negoción con esto pero la realidad es otra”.

Reclamos

Por su parte otra de las profesionales locales consultadas sostuvo que muchas veces el paciente manifiesta su malestar con los odontólogos cuando los reclamos por el pago del arancel deberían ser a las obras sociales que en muchos casos no cubren dicho servicio.

En tanto que desde Cosucoba expresaron que “es fundamental que todos sepamos que, para evitar la transmisión del virus, se requiere más tiempo para limpieza y desinfección del consultorio, pre y post consulta; además de mayor cantidad y calidad de elementos de bioseguridad para proteger la salud del paciente y del profesional. Estas medidas incrementan el costo de la prestación odontológica que deberá ser cubierto por la obra social, prepaga, o el propio paciente”. “Contar con los elementos de protección es indispensable para reducir el contagio y cubrir los costos es responsabilidad de todos” marcaron.