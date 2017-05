“Pondremos el 100% de nuestras energías al proyecto distrital”

yer en horas de la mañana el concejal de Unidos por Trenque Lauquen, Jorge Jordán, brindó una conferencia de prensa junto a su compañera de bancada, Susana Muñoz, y parte de su equipo, para comunicar de manera oficial que, a partir de ahora, su espacio formará parte del Frente Renovador.

Si bien la noticia ya había comenzado a ser conocida desde el principio de la semana, en el encuentro con la prensa de ayer Jordán aprovechó para explicar diferentes aspectos de esta flamante alianza de cara a las elecciones de este año.

“Hoy hacemos el anuncio oficial de que este equipo de trabajo va a trabajar en el FR. Nosotros comenzamos en el 2008 y gracias a Dios después de estos años de trabajo hemos cosechado el apoyo de muchos vecinos quienes nos han instado a que nos presentemos en esta nueva contienda electoral. Nos pone felices que nos hayan apoyado en este nuevo desafío que, más que un desafío político, es un desafío para seguir trabajando por los vecinos de Trenque Lauquen. En ese camino estamos y este grupo no viene a hacer otra cosa que no sea trabajar y respetar a la gente que ya está en el FR de Trenque Lauquen con quienes hemos mantenido conversaciones con todo respeto, como corresponde”.

n Agradecido

En ese marco, Jordán expresó: “Nuestros vecinos nos piden construcción y que todo se haga de una manera educada y eso es lo que ha caracterizado a este grupo político durante toda su trayectoria y es lo que vamos a hacer. Vamos a debatir ideas y proyectos con toda la diversidad que eso conlleva pero siempre dentro del marco de los valores y del respeto que se merece cada uno de los integrantes que hacen política y que tienen el coraje de dar un paso adelante y luchar por nuestros vecinos”, dijo antes de agradecer al intendente de Gral. Pinto, Alexis Herrera y los dirigentes Mirtha Curé y Sergio Massa “por haber confiado en nosotros y darnos la bienvenida al espacio”. Seguidamente invitó a todos los que quieren trabajar por los trenquelauquenses a sumarse a este espacio. “Las necesidades no tienen color político, pero sí hay que resolverlas”, dijo.

n Identidad

Consultado sobre el por qué de la decisión de sumarse al FR en este momento, Jordán señaló: “En política hay momentos en los que uno toma una decisión u otra. En su momento comenzamos con Unión Pro y ahora de acuerdo a las charlas que veníamos teniendo desde hace mucho nos llevaron a analizar dos cosas: el respeto por este grupo y el lugar de participación que se nos brindaba y eso para nosotros significa mucho”, dijo y señaló: “Nosotros nunca nos cambiamos a ningún otro espacio político. En su momento se corrió el comentario de que íbamos a formar parte del gobierno de (Raúl) Feito y luego que íbamos a formar parte del gobierno actual. Y lo que nosotros tuvimos con el intendente actual durante todo el 2016 fue un apoyo a su gestión porque eso redunda en beneficio de la gente”, dijo antes de recordar las ordenanzas que fueron aprobadas y se concretaron en el último tiempo y que nacieron desde UpTL.

Respecto de la razón de su negativa a formar parte de Cambiemos, se limitó a expresar que “Cambiemos se dijo que no a si mismo. Ellos son dueños de sus decisiones y no nos vamos a meter en ese espacio político, ya pasó el tren y cuando pasa no vuelve. Hoy no se dieron las condiciones para que este equipo se sume”.

Asimismo, la concejal Susana Muñoz aprovechó para desmentir categóricamente la versión surgida tiempo atrás de que ella podría integrar el gabinete del intendente Miguel Fernández como secretaria de Desarrollo Humano. Y agregó que, en esta nueva etapa “vamos a seguir trabajando desde UpTL y trabajamos desde el día cero por la necesidad de la gente y para la gente y seguiremos haciéndolo”.

n A las PASO

Por último, adelantó que, si bien resta un tiempo para definir la conformación de las listas adelantó que “este grupo político va a ir a las PASO en este espacio del FR” y que su intención es encabezar una de ellas aunque, aclaró que “éste es un equipo de trabajo y todo se realizará de manera consensuada. En ese sentido descartó la posibilidad de presentarse en la Provincia. “Vamos a poner el 100 por ciento de nuestras energías al proyecto distrital”, aseguró.