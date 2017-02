Polémicas en torno a puntos de vista y algunos números

n Facebook

n Suciedad

Con la noticia sobre el hallazgo de varios alacranes en la zona del barrio Don Felipe, donde también se marcó una falta de mantenimiento en terrenos, calles y ramblas, Galher comenta: “Consecuencia de la mugre, el Municipio en ese aspecto tiene falencias”.

n “Bauti”

Tras la noticia del pronto regreso de Bautista Caballero a Trenque Lauquen, a dos meses de su trasplante de corazón, varios vecinos manifestaron su alegría. Y Ana señaló: “Te esperamos. Mucha felicidad”.

Norma, por su lado, remarcó: “Que buena noticia, grande campeón”.

Y Ada sostuvo: “Bien guerrero, que Dios guíe tus pasos y bendiga a tu familia”.

n Abuso

El caso del hombre que abusó de sus dos hijas y las dejó embarazadas en Casbas generó muchos comentarios. En ese marco Araceli sostuvo: “Y pensar que hay muchos que todavía siguen tapados, que horror, que degeneración humana, que cruz les cargan a esas hijas por el resto de sus vidas. Justicia divina, ven pronto”.

n Pinchazo

Respecto del caso del recolector de basura que recibió un pinchazo de una jeringa usada que se encontraba en una bolsa de residuos y debió hacerse estudios por eso, Teresa apuntó: “El diario, papel o botella, las agujas no son tan finas en su punta. Laburo en el hospital en América, conozco esos descartadores. Yo cuando se me rompió el espejo mío envolví los vidrios, los puse en una caja, sellé con cintex y puse una nota de ‘cuidado vidrios’. A ese vecino deberían desde un centro de salud proveerle de un descartador de agujas, de esos tarros que son especialmente para meter las agujas, y cuando esté lleno sellar bien su tapa con cinta. Muy mala actitud tirar así. En el momento da negativo pero a futuro quien te garantiza no contraer una enfermedad”.

Andrea agrega: “Al igual que con los vidrios, seamos solidarios, no vivimos como animales, por favor”.

n Cámaras

Con el anuncio de la instalación de cámaras y la realización de distintas obras en barrios del oeste de la ciudad cabecera, María apuntó: “Calles Tala, Farrington, Alvear, Lucía B. de Pastor, Salta, Agustín Álvarez, Caseros y muchas más necesitan protección de cámaras, también necesitan la presencia de los funcionarios”.

n Corsos

A partir de la noticia sobre la ratificación de la realización de los corsos trenquelauquenses en el Acceso Perón, Martín expresó: “Menos mal. Espero no escuchar ni el ruido”.

Celeste opinó: “Hay cosas más importantes de qué ocuparse. Este año nos tocó a nuestro barrio ser partícipe de varias actividades comunales, el corso es una más. No sobredimensionen la situación”.

María agrega: “Qué mejor lugar que éste, más amplio cómodo y no joden en el centro”.

A lo que Guillermo agrega: “O sea, joden, pero ahora se joderían otros que no están en el centro. OK. Habrá que aceptar que a algunos les debe joder más que a otros, o que algunos si se quejan tienen más razón que otros que también se quejan”.

Federico compartió la cisión de María y dijo: “Solo joden en el centro y además son malísimos”. Mientras que Mirta y Margarita destacaron como buena la idea.

n Comercios

A partir de la noticia de la clausura de comercios nocturnos en Pehuajó, María expresó: “Eso tendrían que hacer acá también. Negocios que venden bebidas alcohólicas toda la noche y uno tiene que aguantarlos al lado de la casa de uno hasta altas horas de la madrugada”.

n Teléfono

n Gómez Centurión

Una vecina dejó el siguiente mensaje: “Lo conceptos vertidos por José Gómez Centurión fueron rechazados por ciertos sectores de la población. En Trenque Lauquen, se manifestaron en contra el FpV y el Comité de la Unión Cívica Radical. También la Comisión de Derechos Humanos que está siempre lista aunque no se sabe para qué. Sería bueno reflexionar que si estamos en democracia como siempre se repite no es lícito que nos rijamos por un pensamiento único porque el sentido crítico es la base de nuestra civilización”.

n Gómez Centurión II

Respecto del mismo tema, Alfredo señaló: “Con las palabras de Gómez Centurión Queda cuál es el pensamiento del gobierno nacional tan identificado con una dictadura que masacró a su pueblo, destruyó la industria nacional, aumentó la deuda externa a niveles, censuró a sus artistas y culminó su mandato con una guerra absurda, ¿Qué esperanzas podemos tener con Cambiemos?”.

n Municipal

Un vecino se comunicó para realizar el siguiente reclamo. “Soy un jubilado municipal, hay muchos como yo que estamos indignados porque el intendente fija aumentos aplicando sumas en negro y de esa manera somos muchos los que no somos beneficiados. Que se acuerde de respetar las leyes”.

n Contra-explosiones

Jorge reclamó a la comuna que “haga algo con las motos que realizan contra-explosiones. Es verdad que disminuyeron los ruidos respecto de otros momentos pero todavía siguen algunos irritando a la población”.

n Contra-explosiones II

José también opinó sobre este tema que irrita a más de uno. “Por calle Vignau, en horas de la noche, siempre pasan motos haciendo un escándalo tremendo. Nunca voy a entender cuál es la gracia que le encuentran a un acto así. Es lamentable. En un momento parecía que se había terminado esta tortura pero no fue así”.

Whatsapp

Lavadora

Una vecina señala: “Muy linda la lavadora de veredas que puso la Muni, pero en el horario de madrugada en que arrancan se hace imposible descansar con semejante ruido”.

En la web

Salarios

Mientras se analiza la última propuesta del Ejecutivo en torno a posibles aumentos salariales para los empleados municipales, y observando los ingresos de algunos funcionarios comunales, Cristina remarca: “Es una vergüenza el aumento del 18 en cuatro veces, se nota que con estos sueldazos ellos llegan tranquilos a fin de mes, pero los empleados comunes hacen malabares para llegar a fin de mes. Por qué no se bajan los sueldos ellos y a ver si pueden vivir con lo que gana la mayoría de los empleados. Que tomada de pelo esto”.

Y Jeremías agrega: “Llegan a fin de mes sin hacer absolutamente nada”.

Comercio

La Cámara de Comercio e Industria realizó un importante relevamiento entre 80 comercios del radio céntrico de la ciudad cabecera del distrito sobre la adaptación de herramientas informáticas como una forma de comercialización en el plano local, pensando en el lanzamiento del sitio web “Hago mis Compras”, y a partir de esto Daniel analizó: “La encuesta a los comerciantes está perfecta, pero se olvidan de lo más importante: el estudio de mercado debe empezar por los potenciales compradores. De nada sirve que los comerciantes estén dispuestos a vender a través de Internet si no hay compradores. Yo diría que se enfoquen en desarrollar un sitio de ventas atractivo y que sea competitivo, no como los adefesios que han hecho otras veces (la ‘plataforma de venta regional por Internet’), que no sirven para nada y que no son más que plata tirada de los socios”.

Avenida Perón

La decisión del Municipio de trasladar los corsos al Acceso Perón no logró acallar la polémica que se registra todos los años en torno al lugar de concreción de esta multitudinaria fiesta popular. Al igual que lo sucedido en años anteriores con los vecinos de la avenida Villegas, ahora son los dueños de comercios y vecinos del acceso a la ruta 33 quienes a través de un petitorio solicitaron a la Comuna la no concreción de los carnavales en dicho sector de la ciudad cabecera. Y desde hace varios días la polémica está instalada. En ese marco, Andrés comenta: “Tengan en cuenta que no se pueden tapar los accesos a la ciudad. Ya que en caso de accidentes en ruta debería estar libre el tránsito para llegar cualquier vehículo de emergencias, policía, bomberos u hospital”.

Eduardo añade: “El intendente hubiera hecho una encuesta previa en el sector para ver su aceptación. Hagan el corsódromo en el Polideportivo. Es un sector que no afecta a vecinos y tiene un circuito ya constituido. Por lo tanto, no es que el Intendente no tiene lugar para llevarlo. Si no que no se le ocurre”.

Críticas

Luego de las polémicas declaraciones del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, sobre la última dictadura en la Argentina, se escucharon muchas voces reprobando aquellas palabras, y a nivel local tanto el Frente para la Victoria como el Comité UCR Distrito Trenque Lauquen y la Comisión por los DDHH manifestaron repudios. Tras esto, Rodolfo apuntó: “La UCR en la época de Yrigoyen, se dividió en personalistas y anti personalistas, en época de Balbín se dividió en UCR del Pueblo y en UCR Intransigente, esta encabezada por Frondizi, de origen comunista y con su hombre de confianza Frigerio (comunista), ver el ‘Libro Rojo de Frigerio’; y hubo una tercera rama formando el Partido Intransigente con Oscar Alende, de extracción comunista; y más tarde, ya con Balbín también, se volvió a dividir en UCR del Pueblo y en UCR Renovación y Cambio, de Alfonsín; sólo con esta extremada síntesis por favor que los radicales se callen la boca; porque además están los registros del Congreso de la Nación en donde se puede probar que siempre una facción radical instigó y apoyó los golpes de Estado militares con militares aliados o afiliados al radicalismo, caso Lanusse, Videla, Viola, Villareal, etc. Ni radicales, ni peronistas, ni militares golpistas, ni empresarios, ni gremialistas, ni jueces, ni obispos tienen autoridad moral para hablar. Por favor silencio”.

Fernando, en tanto, opina: “Que piense lo que quiera, podemos estar de acuerdo o no.

Que se lo juzgue sólo por su actividad en la que ha sido designado, el resto, pura cháchara”.

Costo de vida

El FpV local presentó el “Índice de Costo de Vida en la Ciudad de Trenque Lauquen para Enero de 2017″, un informe sobre costo de vida realizado por equipos de la Casa Popular de Formación Política y Ciudadana con apoyo técnico del CESO (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz), con sede en Rosario. Y allí se marcó que a nivel local para acceder a una canasta de consumo de clase media para un grupo familiar se necesitan $23.793. En tanto, sobre este tema Ismael escribió: “Jajajaja… Y cuando gobernaban los del FpV esta gente no sabia hacer cuentas. Que políticos de cuarta son. Siempre restando y nunca apoyando al que les gana”.