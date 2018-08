Polémica por el presente de distintos aspectos de la infraestructura escolar local

La tragedia en la escuela de Moreno donde días atrás fallecieron dos personas a causa de una explosión a partir de una garrafa tuvo una onda repercusión en Trenque Lauquen, donde además de concretarse el viernes un paro y una marcha de docentes, surgieron críticas hacia el estado de la infraestructura escolar local que con el correr de los días tomaron cada vez más vuelo.

En la movilización, de la cual participaron representantes gremiales, docentes y vecinos en general, se marchó desde la Plaza San Martín hacia el Consejo Escolar y se escucharon reflexiones destacándose duros discursos por parte de la dirigencia gremial contra la política educativa del gobierno de la Provincia. Mientras que en las últimas horas, principalmente mediante las redes sociales, desde el ámbito gremial se hicieron públicas fotos de distintos espacios marcando problemas de infraestructura para diferentes instituciones. Y además hubo críticas a los funcionarios del Consejo local, desde donde se informó a este medio que se están abordando todos los pedidos por mejoras que ingresan por escrito a la institución.

Reclamos

Entre los reclamos que se hicieron desde el ámbito docente figuran denuncias por problemas en torno a la situación de los ingresos a baños de la Escuela Especial 502, roturas en aberturas de los Colegios Secundarios e inconvenientes en la Escuela 3 como roturas en baños y hasta la detección de aguas servidas, sumándose estructuras perimetrales rotas, baños tapados e instalaciones eléctricas en mal estado en diferentes edificios.

En este marco, desde Udocba se publicaron varias fotos de situaciones de este tipo. A la vez que desde el Consejo Escolar, si bien se dijo que algunas de estas circunstancias tuvieron efectivamente lugar, se explicó que no todos estos casos fueron notificados por escrito ante esa entidad, a la vez que también se hizo referencia a que los avisos formales de algunas de las situaciones descriptas llegaron después de haberse hecho públicas por las redes sociales, mientras que en otros casos los inconvenientes marcados no existen o se desdibujó la realidad.

Con todo esto, La Opinión pudo constatar algunas de estas cuestiones marcadas por las dos partes. Y en referencia puntual al caso de la Escuela 3 se pudo comprobar que la cuestión de las aguas servidas se trata de un problema que se viene dando desde hace un tiempo y en el cual las autoridades de Educación han trabajado aunque el problema sigue surgiendo de forma intermitente, en tanto por estos días el mismo no se viene registrando.

Mientras que desde el Consejo Escolar se hizo referencia a que la difusión de las fotos y las críticas tenían más que nada la intención de difamar a la administración de Educación y, si bien se reconocieron algunos casos, se puntualizó que ciertas cuestiones, o no son como se publicó o no fueron oportunamente informadas.

Por un lado se señaló el caso de un baño del ex Polivalente de Arte, del que se marcó que su cañería estaba tapada cuando esto no es así, algo que se verificó tras una recorrida según se indicó.

Temas a abordar

Además se reconoció la existencia de problemas con un enchufe en la Secundaria 11, pero se aclaró que la correspondiente nota por escrito informando sobre el tema se entregó luego de que la cuestión se divulgara por las redes sociales.

En tanto, según se indica en el orden del día que abordará en su reunión de hoy el grupo de consejeros escolares, varios de los inconvenientes marcados no figuran debido a que, de acuerdo a lo que se marcó, no han sido informados formalmente.

Y aquí se puede añadir que dicho documento da cuenta del abordaje en esta jornada, a partir de la recepción de notas escritas de parte de los directivos de los establecimientos, de cuestiones como una chapa levantada en la ESEA 1, cambio de calefactores en el Jardín 904 (resuelto), una pérdida de agua en el techo del baño de varones de la Escuela Técnica, pérdidas en dos inodoros y una canilla además de la solicitud de un cambio de plancha en un tapial de la EP 47, mochilas de baño quemadas con encendedor y puertas rotas en la ESEA 1, desde donde además se solicitó un gasista para revisión de la conexión de la cocina (resuelto), cañerías tapadas en la EES 2, desde donde también solicitaron una revisión de la casilla externa de gas, una bomba que fue reparada en la EP 24 y elementos de infraestructura que necesitan arreglo en la EP 46 como vigas, tejido y la red de agua.

Además, en dicho orden del día figuran pedidos por un tanque de agua para la EES 11 (ya posee), limpieza de tanques en la EP 1 (aclarándose que se ejecutó el 8 de agosto), un gasista para la revisión de casillas en la EP 2 (resuelto) y la EES 2, reposición de un freezer en la EP 35 y mobiliario para recambio en la EP 20, entre otros.

A partir de esto se señaló que “se está atendiendo a todos los reclamos que están llegando por escrito al Consejo de parte de los directivos” y que en la reunión de hoy se van a incluir todas las notas recibidas, pero entre las mismas no figuran varios de los casos apuntados en las redes sociales.

Secundaria 7

Por último se hizo hincapié en que “no hay problemas graves de infraestructura en el distrito”, más allá de marcarse la situación de la Secundaria 7 de 30 de Agosto, respecto de la cual, según se explicó, hay un compromiso de parte de Provincia y el Municipio para un nuevo edificio.

Dicha institución cuenta con un edificio bastante viejo y por esta situación se le va a solicitar a Infraestructura Regional un relevamiento para garantizar la seguridad de quienes allí concurren hasta que se construya la nueva obra, habiendo un compromiso para que antes de fin de año estén los proyectos de construcción respectivos.