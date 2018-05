Podios trenquelauquenses y destacadas participaciones

El domingo se desarrolló en Carhué una nueva fecha de mountain bike del Campeonato del Sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Y como es habitual, la prueba contó gran número de participantes, entre ellos trenquelauquenses, en una jornada donde el clima acompañó.

Se disputaron 27K en la categoría Promocional (una vuelta) y 54K en la categoría Competitiva, en la prueba que se llevó a cabo en el frente costero de la ciudad. organizada por un grupo de ciclistas carhuenses y la Dirección de Deportes de Adolfo Alsina.

En Promocional

Evangelina González (1;04,52) dominó en Damas A y fue escoltada por la treslomense Anabella Courbello (1;06) y Marianela Inchauspe (1;07,46).

Por el lado de las Damas B, las tres más rápidas fueron Carla González (1;03,42), Sandra Suárez (1;05,05) y Marisa Justel (1;10,32), participando las competidoras trenquelauquenses Adriana Larroude, 10º (1;15,54), y Graciela Suárez, 15º (1;23,17).

Por el lado de los Caballeros A, la carrera fue ganada por Ezequiel Rantuche (0;54,09) de Carhué, seguido por el pellegrinense Matías Sánchez (0;54,18) y Leonel Lora (0;55,45). En tanto, Trenque Lauquen contó con dos representes: Martín Cabrera, 7º (0;57,28), y Diego Arias, 17º (1;01,56).

En Caballeros B, Humberto Hagg (0;56,44), Roberto Pardo (0;56,57) y Javier Díaz (0;57,01) fueron los tres más rápidos. Y los locales, Hernán Monforte (0;59,10) y Alejandro Ressia (0;59,12), arribaron 6º y 7º respectivamente.

Mientras que Luis Krieger dominó en Caballeros C con un tiempo de 0;59,21 escoltado por Gustavo Andrés (0;59,45) y Jorge Durán (1;00,20). En tanto, el trenquelauquense Oscar Ferreyra fue 10º (1;03,10).

En Competitiva

Dentro de las clases competitivas, en la categoría Damas A sólo disputó la carrera Lorena Martí (2;10) de Pirovano, mientras que en Damas B fue podio 100% pellegrinense, con Laura Arias (2;18,06), M. de los Ángeles Sánchez (2;25,18) y M. Dolores Sánchez (2;35,19).

En Sub 18, nuevamente Daireaux impuso jerarquía con el 1-2-3 de Ignacio Zubiria (0;54,26), J. Manuel Gómez (0;54,28) y Yair Álvarez (0;55,42). Y el ciclista local Santiago Sttrobe arribó 6º (0;59,36).

En la categoría Elite se impuso el treslomense Ignacio Mendive con un tiempo de 1;49,58, seguido por Juan G. Prieto (1;53,36) y Fernando Turrión (1;54,15).

En Master A1 el representante de América Marcos García dominó la competencia registrando 1;46,57 y estuvo escoltado por Javier Sotelo (1;51,25) y Emanuel Coria (1;51,37). Pero hubo dos representantes locales, Francisco Bernasconi, 6º (1;53,24), y Alejandro Brisoliz, 12º (2;02,52).

En el Master A2 el cuarteto más rápido lo integraron Hugo Minghetti (1;46,59), de América, Eduardo Preux (1;49,50) y los trenquelauquenses Jonatan Agrazar (1;51,10) y Marcos Carosio (1;51,17), que subieron al podio siendo 3º y 4º respectivamente. A su vez, Mauro Ferreyra no pudo completar la carrera.

Pablo Guillarmenc (1;49,25), Manuel Guido (1;50,41) y Gastón Romero (1;50,44) hicieron el 1-2-3 en Master B1, donde Hernán Sttrobe no pudo completar la competencia.

Por su parte, en Master B2 Rodolfo Lochbaum (1;51,02) ganó la carrera y fue escoltado por el local Sandro Buffarini (1;51,34) y Bernardo Guevara (1;53,00), siendo aquí donde Francisco González finalizó 13º (2;02,21).

Por el lado del Master C1, Martín Parodi (1;51,37) fue el ganador, mientras que Jorge García (1;51,37) de 30 de Agosto y Carlos Campelo (1;54,15) de Trenque Lauquen lo escoltaron; y además Miguel Márquez fue 6º (2;07,02).

Amilcar Perú (1;58,25), José Cardoso (2;00,02), Sergio Iriart (2;02,55) y el local Jorge Brisoliz (2;04,11) fueron los cuatro más rápidos en Master C2.

En Master D1 Jorge Metz (2;09,29) dominó la competencia seguido por Héctor García (2;14,10) de Pehuajó, mientras que en Master D2 el ganador fue Ruben Coito (1;02,12) y el trenquelauquense Miguel Arias cerró 6º (1;07,44).

Próxima fecha

Tras esto, la ciudad de Pigüé será sede de la cuarta fecha del Campeonato MTB del Sudoeste de la Provincia de Buenos Aires el 3 de junio.