Podios locales en Saavedra

Las inclemencias del tiempo siguen postergando o suspendiendo varias actividades deportivas al aire libre y el deporte motor no es ajeno, especialmente, en los trazados de tierra. Por tal motivo, el martes pudo llevarse a cabo, pero no en su totalidad, la segunda fecha del Prokart Salliqueló en la ciudad de Saavedra. En condiciones habituales, se desarrollan las pruebas libres los días sábados mientras que el domingo se clasifica y disputan dos finales por categoría. Pero en esta fecha, durante el transcurso de las primeras finales, el agua se hizo presente en el circuito del Club Atlético Saavedra y no se pudo completar con la tanda de dos finales.

Categorías y resultados

En 110cc Escuela el pellegrinense Federico Piper consiguió la pole, mientras que el trenquelauquense Jaime Font registró el quinto tiempo. La final tuvo como ganador a Tomás Jerónimo, seguido por Piper y Rossell; Font no pudo completar los 10 giros de carrera. El treslomense Juan Francisco Fiel logró el mejor tiempo en 150cc Juniors seguido por dos pilotos locales: Lionel Tiseira e Iñaqui Deltour. En la carrera, pautada a 15 giros, los chicos consiguieron el 1-2 local donde Tiseira subió a lo más alto del podio escoltado por Deltour y Plaul Delgado.

Juan Pablo Beratz (poleman) fue el ganador en la categoría 150 cc Kayak Mayores, seguido por Marcos Ledo y Ariel Gonzáles. Por su parte, en 150 cc Kayak Menores Agustín Velázquez tuvo una buena clasificación (3º) y en la final culminó en el segundo lugar detrás de Federico Viñales (poleman) y delante de Bernando Pasos. Éste último, quien también corre en 200cc con Caja, consiguió la pole y luego se quedó con la final escoltado por Beratz Paul y Martín Seitz.

En cuanto a la categoría 150cc Limitado, el kartista local, Juan José Volta no pudo registrar tiempo clasificatorio. Culminó en el tercer lugar de la final que tuvo como ganador a Federico Viñales (poleman) y segundo a Ariel González. Antes del cierre de la jornada pudieron completarse las dos finales restantes. En 250cc Livianos, Trenque Lauquen también subió al podio con el segundo y tercer lugar de Marcelo Alomar e Ignacio Testardini respectivamente. La carrera, pautada a 15 vueltas, fue ganada por Pedro Gastaldi (poleman) y donde Volta, quien también corre en esta categoría, arribando en el quinto lugar. Hugo Banquero, Marcos Lecomte y Daniel Ullua fueron los primero tres en arribar a la meta donde el trenquelauquense Gustavo Sayago finalizó en el décimo lugar.