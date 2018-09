“Podemos seguir debatiendo pero no tiene sentido dejar a los chicos sin clases”

El director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny pasó por Trenque Lauquen donde mantuvo una reunión con directivos y docentes de distintas escuelas con quienes conversó sobre las iniciativas que impulsa la cartera que preside y visitó la Escuela Rural de Las Guasquitas, donde se reunió con el intendente municipal, Miguel Fernández, los docentes, padres y alumnos de la institución.

En su recorrida por el distrito y antes de viajar a Bolívar, donde tenía previsto reunirse con inspectores y docentes de aquel partido, visitó el diario La Opinión y en una extensa nota se refirió a las políticas educativas de su Ministerio, al conflicto con los gremios docentes y a las propuestas y cambios que tiene previsto implementar en algunas áreas a partir del 2019.

Sobre la reunión con los docentes y directivos explicó que “es una actividad que estamos haciendo dos o tres veces por mes, los sábados, en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires a fin de conversar sobre los temas e iniciativas que estamos impulsando desde el Ministerio”, al tiempo que rescató que “el sistema educativo está conformado por 400.000 docentes y auxiliares y tenemos que trabajar en conjunto para mejorar la educación y fortalecer la escuela pública, que son los desafíos que tenemos”.

“Quiero estar cerca, con mi equipo, quiero poder ayudar y mostrar que podemos resolver los problemas y que los directivos y docentes conozcan a los funcionarios, hoy también están en Trenque Lauquen la directora provincial de Educación Técnica y la subsecretaria de Gestión”, planteó el funcionario.

n Conflicto gremial

Consultado sobre el conflicto con los gremios docentes por la cuestión salarial y ante la proximidad de una nueva medida de fuerza, Sánchez Zinny dijo que “definitivamente nosotros queremos llegar a un punto de acuerdo” y señaló que “en todos los desafíos que tenemos con respecto a mejorar la matemática, la lengua y la retención en secundaria el docente es lo más importante. Nosotros estamos volviendo a poner al alumno en el centro de la política educativa porque es para quien trabajamos y en todo eso es clave el docente, porque el docente frente al aula es quien hace esa transformación, es quien hace que el chico aprenda, que se entusiasme con los aprendizajes, que quiera seguir estudiando en la secundaria y por eso queremos que el docente esté contento, que gane bien, que pueda trabajar bien, ese es el espíritu de la Gobernadora y de diálogo para lograr eso”.

En este sentido aseguró que “estamos dialogando lo más que podemos con las organizaciones gremiales, ya nos juntamos 18 veces e hicimos 9 propuestas diferentes para tratar de llegar a un acuerdo, como ellos siguen rechazando la propuesta nosotros igual estuvimos adelantando la inflación todo este año, ya hicimos seis adelantos que los cobraron, con el sueldo de agosto los docentes cobraron un 19 por ciento y después un poquito más, el 20,7% de aumento y ahora van a cobrar presentismo los docentes que no faltaron en abril, mayo y junio”.

Dijo al respecto: “Nosotros queremos ponernos de acuerdo y llegar a una conclusión de estas negociaciones con los gremios, pero son negociaciones entre dos y hay que hacer un esfuerzo de ambas partes, lo que nos parece que no tiene sentido en estas negociaciones es que los chicos se queden sin clases, podemos discutir y debatir, pero por qué dejamos a tantos chicos sin clase, eso me parece que no tiene sentido”.

¿Más días de clase?

Consultado sobre la posibilidad de extender los días de clase, Sánchez Zinny reconoció que “lo estamos evaluando, porque se han perdido muchos días de clase este año”.

Técnicas y agropecuarias

En cuanto al presente de las escuelas técnicas y agropecuarias, adelantó que en el caso de las técnicas, “estamos repensando los diseños curriculares porque de 10 chicos que ingresan a la escuela técnica sólo se gradúan 3, con contenidos que ya no tienen tanto que ver con el mundo de hoy”.

Asimismo comentó que “las escuelas técnicas siempre tuvieron la modalidad de prácticas profesionalizantes y nosotros las extendimos este año a todas las secundarias, porque nos parece que el mundo del trabajo es para todos”.

Formación docente

También destacó el trabajo que se viene haciendo con los Institutos de Formación Docentes, donde “no había concursos de directivos desde el año 1994, ahora los implementamos con la idea de jerarquizar los equipos que manejan la formación docente en la provincia de Buenos Aires y además expandimos la formación docente continua”.

Deserción escolar

Sobre la deserción escolar reconoció que “todavía es alta, de un 50% en secundaria, por eso estamos trabajando en varias iniciativas: el programa Asistiré con el que estamos trabajando en 800 secundarias en la provincia de Buenos Aires para recuperar a los chicos y desde abril que se puso en marcha este programa ya recuperamos a unos 3.000 chicos. Además estamos trabajando con el programa ‘Escuelas Promotoras’ que son 600 escuelas de gestión pública y privada donde estamos trabajando con 34.000 alumnos en primer año en varios temas, en algunos casos con un profesor acompañante y también buscando articular mejor con la primaria”.