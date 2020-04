“Podemos estar o no estar en el momento, pero de lo que no se puede prescindir es de la presencia de Dios”

Luego de que se conociera que entre las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus se sumara la cancelación de los velatorios y funerales, muchas personas expresaron su preocupación ya que no conciben despedir a sus seres queridos sin la tradicional ceremonia. Incluso en algunos casos se ha limitado la asistencia a los entierros a los familiares directos, mientras que en otros ni si quiera se puede eso.

A partir de la cuarentena se suspendieron los velatorios. Y a nivel local a la persona que fallece, la Cooperativa de Electricidad (si es abonado a los Servicios Sociales) la retira del lugar donde se encuentra, se la prepara y se da traslado al Cementerio Municipal, el cual incluso está cerrado al acceso de personas. De modo que los familiares deberán despedirse de su ser querido en el lugar del fallecimiento, según se informó desde la CETL.

Y en este marco, La Opinión consultó a dos referentes de los templos religiosos de Trenque Lauquen con el fin de conocer de qué manera se trabaja para contener a los fieles en este tipo de situaciones.

n Sin presencia

“En el mismo sentido que fue un desafío toda la tarea de desarrollar las misas y las actividades enmarcadas en la Semana Santa a través de las redes sociales, creo que es un desafío esto también. Y, de hecho, ya es un desafío hoy por hoy porque cuando muere alguien tampoco podemos participar, no podemos estar presentes. Si nos enteramos de su muerte y tenemos un teléfono podemos llamar, si no tenemos teléfono o contacto con las personas a veces no podemos llegar a ellas, sobre todo si no nos enteramos. No obstante, paralelamente mucha gente llama permanentemente para consultar por una misa, pedir por un difunto o un enfermo”, expresó a este medio el Padre Juan Pellegrino, principal referente de la Iglesia Católica local.

En este sentido, el párroco comentó que “ante la muerte de un ser querido, lo interesante es primero la oración. Porque lo importante de la oración no es estar en ese lugar. Obviamente que estar es muy lindo, pero cuando no se puede, no se puede”. “Esta es una situación muy particular porque no se trata de que el cura o la familia de la persona no están porque se quedaron en casa mirando la novela, si no que no están porque no lo permite la salud pública. Entonces, por algo mucho más grande como es la salud de todos, hay que cuidarse. Pero, por supuesto, eso no impide que uno pueda rezar en su casa, en la misa on line y obviamente, de esa manera, estar presentes”, señaló.

n En contacto

Asimismo, Pellegrino contó: “Hoy por hoy, nosotros en la Parroquia tenemos el teléfono celular al rojo vivo porque habitualmente se reciben muchos mensajes ya sea de saludos o de personas que están solas y necesitan de una palabra, entonces uno trata de contener de esa manera. Creo que en el caso de una muerte, usaríamos estas herramientas. Tenemos celular, la posibilidad de hacer una videollamada, es parte de este desafío. No digo que sea lindo ni fácil pero es lo que hoy tenemos”.

n Cuando esto pase

El sacerdote comentó además de qué manera se espera trabajar una vez que la pandemia sea controlada y la vida de todos vuelva paulatinamente a la normalidad. “Obviamente que después, cuando esto pase, se pueden hacer nuevamente las exequias o la visita al cementerio. Creo que cuando pase y haya que repensar un poco todo, esto podrá hacerse”, dijo, añadiendo: “Así como tenemos una fila de chicos para bautizar y de casamientos que se fueron suspendiendo durante este tiempo, también tendremos que ir al cementerio y hacer una misa pidiendo por todos ellos. Es un desafío que vale la pena pensarlo y plantearlo”.

Por último, el entrevistado señaló: “Lo bueno es decir que a pesar de que hoy no pueda hacerse lo que habitualmente se hacía, lo importante es otra cosa: que Dios nos consuela, que Dios nos llama a la vida eterna y que Dios nos fortalece. Y podemos estar o no estar en el momento, se puede o no hacer un responso, se puede o no echar agua bendita, todo eso es, en el buen sentido, prescindible. De lo que no se puede prescindir, porque es la esencia de ese momento de dolor que es la muerte, es la presencia de Dios. Luego si hay agua bendita, una estola, un cura con capa, un obispo con sotana o sin sotana, no. Lo interesante es decir que por más que pase cualquier cosa igualmente va a haber para los que lo quieran y lo deseen un momento de oración en el momento que se pueda”.

n Seguimiento

Por su parte, el Pastor Ricardo Saavedra, representante del Auditorio Cristiano Evangélico, comentó: “En nuestro caso, las Iglesias Evangélicas tenemos un seguimiento más especializado y eso nos permite preparar a la gente para estas eventualidades, para las tragedias, las crisis, los momentos difíciles que todos pasamos en la vida. A nosotros nos tocó en estos días el fallecimiento de la mamá de una de las personas que concurre al templo y por supuesto que no la pudimos acompañar y sólo lo hicimos por Whatsapp, por Internet, por las redes sociales a través de oraciones, dando palabras de consuelo y de fortaleza para la familia que queda. En cuanto a la persona que parte de este mundo, nosotros tenemos muy claro y definido que si ha sido una persona que ha dado muestras de ser creyente en Dios y ha tenido a Jesús en su vida como su salvador tiene el destino asegurado que es mucho mejor que lo que tenemos aquí en la tierra”.

n Estar cerca

“Ese es como un caballito de batalla que las iglesias evangélicas tenemos y mucho más fuerte que otras confesiones. Nosotros vivimos preparando a la gente para cuando tengamos que partir. Muchos de nuestros sermones y de nuestra enseñanza están en tono a eso: a preparar a la gente para mirar más allá, si bien todos estamos sujetos a distintos factores de riesgo y de necesidad”, comentó el pastor antes de señalar: “Una frase que yo siempre uso es preguntarme por qué una situación desgraciada le tocó a una determinada persona y no a mí. Eso lo enseñamos y sabemos que en toda esta situación del coronavirus puede haber gente de nuestra congregación, algún referente, líderes o pastores pueden pasar por esta problemática. De alguna manera estamos preparados desde la fe y desde ese acompañamiento que caracteriza a la Iglesia Evangélica y que obviamente nos ha dado muy buenos resultados como lo es estar cerca de las familias y estar presentes en la necesidad”.

n Acompañamiento

En el mismo sentido, Saavedra comentó: “En cuanto a la posible partida de un ser cercano en estos días, acompañamos en un todo, pero desde las redes sociales con oraciones, con palabras. Y lo que nosotros siempre tratamos de enfatizar y de hacer es estar no solamente en el momento porque el problema de la angustia y el desarraigo que produce la partida de un ser querido viene con el correr de los días cuando se va notando más la ausencia y es ahí cuando nosotros estamos presentes. Tenemos armado en la Iglesia (cuando en épocas normales se puede salir) un grupo de personas mayores o jóvenes que van a tomar el té, a acompañar, a leer un libro, a estar cerca. Y en este momento lo hacemos a través de las redes sociales”.

Por último, el pastor comentó: “Nuestros servicios habituales los estamos haciendo por las redes y también todo el mecanismo que tenemos de capacitación lo hacemos por Internet y todo el tramado del trabajo que tiene Auditorio Cristiano con respecto a atender a la gente tenemos los grupos pequeños que son cómo células que se juntan en los diferentes lugares. Ahora lo hacemos a través de las redes de la misma manera que lo hiciéramos físicamente, pero enfatizando que la gente se cuide y respete los recaudos que están muy bien tomados con respecto a quedarse en casa, la higiene y todo lo demás”.