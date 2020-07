Pocos Renglones para defender a Colón

Días atrás, y en medio de un nutrido grupo de personas que observaba la escena, las autoridades de la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, retiraron la estatua de Cristobal Colón que adornaba el Grand Park, en el centro de esa ciudad, desde hace 45 años.

“Abajo el genocida”, “terrorista cristiano”, “el origen de una ola centenaria de asesinatos, violaciones y esclavitud” y hasta “culpable de la degradación ecológica y de la explotación laboral en América”. Ya en octubre de 2004, ciudadanos chavistas tumbaron a un Colón que estaba en la plaza Venezuela de Caracas luego de hacerle un juicio simbólico; y Cristina Fernández de Kirchner ordenó cambiar en 2013 una legendaria estatua del navegante, que estaba en frente a la Casa Rosada en Buenos Aires, por una de la líder indígena boliviana Juana Azurduy.

Hacerle un juicio a un personaje del pasado sobre si es racista o no es complicado, porque estamos fuera de contexto. Colón, por ejemplo, vivió en un mundo donde la esclavitud existía y era natural”. La primera cosa que un historiador debe hacer para comprender un hombre del pasado es colocarlo al interno de las circunstancias apócales de su propio tiempo. Todo hombre tiene un espacio de libertad prisionero entre su fecha de nacimiento y de muerte.Además,en la vida de Colon existen más cosas positivas que negativas. Su viaje a América causó el encuentro de dos mundos. Gracias a su tenacidad, consiguió un paso gigante para la historia de la humanidad. Don Cristóbal tuvo el afán de ir más allá de lo conocido y dejó un gran aporte al mundo. Con pasión movió la frontera del conocimiento y eso, en cualquier campo, es lo que hace avanzar a la humanidad.

Escribió un Diario de a bordo, donde contó la travesía que lo llevó a pisar un nuevo continente, habla de los indígenas como una población bella, generosa y salvaje, sobre todo por el hecho de estar desnudos y no ser cristianos del cual sobreviven unas copias que hicieron su hijo (Hernando Colón) y fray Bartolomé de las Casas.

Inicialmente para Colón hay una separación muy clara de los indios buenos y los indios malos. Se sabe que en principio tuvo una relación muy cordial con los nativos a su llegada. Después cuando regresa se encuentra destruido el Fuerte Navidad. Surge el primer conflicto. Antes hubo un hallazgo importante. Al pasar por la isla de la Guadalupe descubre que hay indios que son caníbales. Encuentran al entrar en un poblado unos pucheros con restos humanos. Eso le repugna. Le propone a la reina esclavizarles para que aprendan la fe en Cristo. Y librar, además, a los indios buenos de esa barbarie.Sería aquí oportuno recordar que entonces se produjo en las cortes de Sevilla un debate ético y que allí se determina que los indios no podían ser esclavizados. Colónfue sólo un explorador a quien nunca sele permitió gobernar. José Luis de Rojas, profesor de Antropología de América en la Complutense de Madrid, especialista en la conquista de México, aporta una razón vinculada a la propia vida del almirante. “Estuvo allí (en las Américas ) muy poco tiempo, se pasó embarcado media vida”. Además, “las cifras de muertos están muy exageradas. Mataron más las epidemias como la viruela, que los españoles”.

Una de las emociones más grandes de mis viajes fue llegar una tarde al Puerto de Palos de la Frontera desde donde inicio el proyecto colombino, era un muelle rodeado de pasto alto, olvidado a causa de que el terremoto de Lisboa había alejado el agua de la costa. Delante recuerdo una descuidada plaza redonda con un monumento al almirante. Nose veía un alma los alrededores y en el silencio de la tarde pude elevar una plegaria de agradecimiento uniendo en ella la voz de mis abuelos europeos y toda la joven historia de nuestras Américas.