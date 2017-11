Poceros Martino, único líder de la Primera “A”

Está intenso el Torneo Oficial del Torneo Villegas con un claro líder en la Primera “A”, se trata de Poceros Martino, y una buena lucha en la Primera “B” donde mandan Amunche Ripe y Equimed Veterinaria. El pasado fin de semana se jugaron los encuentros validos por la decimotercera fecha y ya se anunció cómo seguirá el certamen el próximo sábado y domingo.

Poceros Martino está liderando la división “A” luego de haber obtenido un triunfo ante Marmolería Girard, por 3 a 1. Los Poceros han sacado una luz de diferencia sobre La Esquina de Ana, el único escolta que empató el pasado fin de semana en 1 contra Juan Debernardi. Además se dio la victoria de AC escapes sobre Autoservicios Pampeanos por 3 a 0; Aguadas La Unión le ganó por la mínima diferencia a Ferretería Barrio Norte; mismo resultado final en favor de Autoservicio Bicentenario sobre Zapatería Dante y el 3 a 2 de Los Luceros sobre Baterías Ares; la goleada de

Consucer por 6 a 0 sobre Aluminios Trenque Lauquen y el 3 a 0 de UOCRA ante Los Berutenses.

Mientras que en la división “B” está todo un poco más ajustado con dos equipos arriba. Uno de ellos es Veterinaria Equimed que ganó su partido, por 1 a 0, sobre Cardys y el otro, Amunche Ripe que también salió victorioso ante el desafío sobre Embragues Trenque Lauquen, por 2 a 0. Además se dio la goleada de Aluminios Pablos sobre Lago Rojo por 6 a 1; el 5 a 2 de Maxiquiosco SB sobre Liv Agrozur; Electroingeniería Trenque Lauquen venció a Construcciones Ibáñez por 3 a 0; Poceros JP le ganó a El Mate por 2 a 0; mismo resultado a favor de Milanesas El Gauchito sobre Repuestos lo de Pablo y el empate en 1 entre Don Adrián y Mecánica LB.

n Así sigue

El sábado por la tarde será el turno de que comience la fecha 14 del certamen con los partidos de la Primera “A”. A las 14 horas los primeros cuatro enfrentamientos del día entre AC Escapes vs. Baterías Ares; UOCRA vs. Debernardi; Ferretería Barrio Norte vs. Autoservicio Bicentenario y Marmolería Girard vs. La Esquina de Ana; y a las 15.45 los últimos cuatro duelos de la tarde, entre Los Luceros vs. Aluminios Trenque Lauquen; Los Berutenses vs. Agroservicios Pampeanos; Consucer vs. Aguadas La Unión y Poceros Martino vs. Zapatería Dante.

Mientras que el domingo, por la mañana, se irá cerrando la fecha con los ocho partido de la Primera “B”. En primer turno, a las 8.45, lo harán Amunche Ripe vs. Milanesas El Gauchito; Cardys vs. Lago Rojo; Electroingeniería Trenque Lauquen vs. Embragues Trenque Lauquen y Mecánica LB vs. Aluminios Pablos; y desde las 10.15 Maxiquiosco SB vs. El Mate; Equimed Veterinaria vs. Construcciones Ibáñez; Repuestos lo de Pablo vs. Liv Agrozur y Poceros JP vs. Don Adrián.