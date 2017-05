Planean demoler la vivienda de “Porky” en Cuero de Zorro

El 2017 comenzó movido para Enrique “Porky” González, encargado del predio de Cuero de Zorro que tuvo que lidiar con las sucesivas lluvias y la crecida de la laguna que en el mes de enero provocó algunas inundaciones y puso en jaque su continuidad en la vivienda instalada en el balneario local.

Superadas las adversidades climáticas, González creyó que todo volvería a la normalidad. Sin embargo hace alrededor de 15 días la secretaria de Turismo del Municipio, Clarisa Fabris, le informó la decisión del Ejecutivo de demoler la vivienda ubicada en el predio en la que desde hace 5 años habita junto a su familia.

Al respecto el encargado habló con La Opinión y destacó que “no me comunicaron los motivos por los cuales tienen pensado tirar la casa”.

Y agregó que “me propusieron otra modalidad de trabajo en la cual yo debería entrar a las 7 de la mañana y retirarme a las 19” algo que de concretarse “para mí sería una gran complicación en principio por una cuestión de movilidad ya que tendría que viajar todos los días a la laguna”.

n Propuesta

Según comentó González, “hace alrededor de 15 días desde el municipio me plantearon una nueva forma de trabajar distinta a la que yo venía realizando hasta ahora”.

En este sentido explicó que la propuesta del Ejecutivo formalizada a través de la dirección de turismo fue la de “entrar a las 7 de la mañana hasta las 19. Cumplir con ese horario y después retirarme”.

Y agregó que la iniciativa surge debido a que “quieren demoler la vivienda del predio en la que vivo yo con mi mujer y mis hijos”.

Asimismo detalló que el motivo de la decisión responde a que el municipio quiere demoler dicho inmueble.

Al respecto González sostuvo que “quieren tirar la casa abajo, eso es lo que me comunicaron pero los motivos de esa decisión no me los dieron”.

Además aseguró que “tampoco me dieron otra alternativa, me comunicaron eso y ahora estoy esperando a ver qué es lo que definen”.

n Sin opciones

En cuanto a su posición sobre el asunto el encargado de Cuero de Zorro manifestó que “si me dan a elegir yo quisiera quedarme porque estoy bien acá y de otra manera se me complica. Primero por el tema de movilidad, ya que tendría que estar yendo y viniendo todos los días desde la ciudad. Y además tengo a mi mujer embarazada que también necesita tener movilidad lo que sería otro gasto más”.

Y agregó que “también tendría que buscar una casa en la ciudad y sabemos que no bajan de $6.000 y eso sería una complicación más”.

Por otra parte recordó que “me informaron de esta decisión hace alrededor de 15 días y ahora estoy esperando que es lo que definen porque tampoco me dieron un plazo dentro del que tendría que dejar la casa. Por lo pronto yo sigo acá con mi familia trabajando como lo vengo haciendo hace 5 años”.

n Cinco años

Por otra parte González informó que la encargada de comunicarle la noticia fue la directora de Turismo, Clarisa Fabris: “Fue ella la que me hizo la propuesta. Y el día después estuvo el intendente viendo el tema del nivel de la laguna y le pregunté si no tenía un terreno para que pueda hacerme una casita y me contestó que en la Ampliación Urbana el municipio tiene algunos pero que saldrían a licitación”.

Y ante esta situación “Porky” recordó que “en la anterior gestión hace como cinco años viví tres meses en una carpa hasta que finalizaron la vivienda y pude instalarme ahí. Ya pasé dos inundaciones, pinté la casa y acomodé todo y después de todo ese trabajo quieren demoler la vivienda y no me explicaron cuál es el motivo”.