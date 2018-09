Plan 100% Asfalto: la comuna ingresa en la última etapa de trabajo

Con la pavimentación de R. Frank, entre Orellana y M. T. de Alvear; Orellana, entre R. Frank y S. Martínez y F. Mirabelli, entre Tala y Caseros, que se está realizando, el Municipio ingresa en la última etapa de trabajo para completar el Plan 100% Asfalto, que se propuso terminar para fin del corriente año.

La semana que viene, si no surge ningún imprevisto, “las tareas continuarán en S. Martínez, entre Orellana y Salta, y luego iremos a Barrio Parque”, adelantó el ing. Marcos Soriano, director de Infraestructura.

El Plan 100% Asfalto fue impulsado por una ordenanza de 2013 que se puso en marcha poco antes de 2014 e incluye un total de 137 cuadras, que equivalen a unos 115.000 m2. Las obras se dividieron en cuatro fases según barrios o sectores para una mejor planificación: La denominada Etapa 1, de 51 cuadras (49.750 m2); la 2, de 8 cuadras (7.560 m2); la 3, de 17 cuadras (14.170 m2) y la 4, de 61 cuadras (43.089 m2).

n Otros trabajos

“Hoy nos resta terminar un tramo de obra de un 10 a un 15 por ciento, correspondiendo a unos 985 metros lineales de cordón cuneta y unos 15.710 m2 de pavimento asfáltico”, explica Soriano, y agrega que dentro de los trabajos pendientes que también el Municipio se dispone a ejecutar durante lo que resta de este año hay que incluir el asfalto por primera vez de otras 25 cuadras del distrito que fueron incorporadas a través de un Plan de Contribución por Mejoras, con un presupuesto superior a los 23.000.000 de pesos (Barrio FBC Argentino, nuevo barrio AMOC y 30 de Agosto), y de diez que deben repavimentarse tras haberse concretado obras de cloacas.

Puesto en términos económicos a valores del día el metro2 de pavimento cuesta 1.100 pesos –el costo total del Plan 100% a montos actualizados rondaría los 126 millones de pesos- y el de metro2 de cordón cuneta un diez por ciento menos: 1.000 pesos.

n Compromiso

El ing. Adhemar Enrietti, subsecretario de Servicios Públicos, de la que depende la Dirección de Infraestructura, remarcó la decisión del intendente (Miguel Fernández) de cumplir cuanto antes “con el compromiso asumido por otras gestiones”, como en el caso de las viviendas, “para dar respuesta a los vecinos con obras que pidieron y necesitan”.

Y en sintonía con lo expresado por el jefe comunal en otras ocasiones, reiteró la importancia de la continuidad de las políticas independientemente de los gobiernos, pero también hizo hincapié en los anuncios de pasadas gestiones que se están haciendo realidad y concretando en esta.

Pero más allá de esa aclaración, y en referencia al aspecto económico de las obras en general y del asfalto en particular, a la inversión que suele hacer el Municipio, el subsecretario de Servicios Públicos expresó su preocupación porque “muchas veces no se consigue reciprocidad de los vecinos en el pago, esa solidaridad económica imprescindible para poder seguir haciendo cosas y dar respuesta a otros sectores de la comunidad con las mismas o con otras demandas”.

Tanto para el Plan 100% Asfalto como para el que se ejecuta en otras calles se optó por el tipo de pavimento asfáltico, flexible, sin juntas y con un espesor no mayor a los 10 cms.

n Mezcla asfáltica

“Actualmente se están interviniendo las calles con una nueva base conformada por escombros compactados, de unos 20 cms., dejándose de lado la base suelo cemento realizada hasta hace un tiempo atrás”, apunta el ing. Soriano, y añade que también la mezcla asfáltica fue modificada y que se calibró la planta proveedora del asfalto “en función del asesoramiento recibido por parte del Laboratorio de Uso de Suelos que posee la UTN local”. La provisión de asfalto del acceso García Salinas, por ejemplo, se hizo con la nueva formulación.

En la mayoría de los proyectos de infraestructura que se planean casi todos los costos se producen -o mejor dicho se orientan e impulsan- al comienzo, y por lo general se desestima el costo del mantenimiento anual.

Ese tema preocupa porque la obra vial, cualquiera sea su estándar y nivel de tránsito, se va deteriorando con el paso del tiempo. La velocidad en que lo hace obviamente depende de varios factores: en mayor grado, del volumen de tránsito, especialmente del tránsito pesado; luego de la rigurosidad climática y también del mantenimiento que se le dé.

El deterioro es lento durante los primeros años, a veces un poco imperceptible, pero se acelera rápidamente si no se efectúan oportunamente precisas labores de conservación, observa el ing. Soriano, quien precisa que la vida útil del pavimento tiene un promedio de 12 a 15 años: “Este tipo de pavimento posee un tiempo de ejecución menor que el de los pavimentos de hormigón, que el ruido producido por la circulación vehicular al tratarse de una superficie continua es mucho menor, pero hay una parte negativa, y es que requiere más mantenimiento que el de hormigón, y si bien se emplean materiales de buena calidad y se hace un adecuado programa de mantenimiento, sólo se puede llegar a conservar un poco más de tiempo que el calculado en el período de diseño”, puntualiza.

Y se suma Enrietti para comentar que a simple vista en el andar diario por la ciudad pueden encontrarse calles construidas hace varios años con fisuras, pequeños pozos o baches más grandes, “una situación que despierta una serie de cuestionamientos de parte de la comunidad y que nos lleva a plantearnos alternativas económicas y financieras, y a buscar estrategias para tratar de evitar la destrucción completa e irrecuperable de la calle”.

n Investigación

Según estudios de investigación, amplía el ing. Soriano, la postergación lleva a triplicar los costos de una nueva inversión de reconstrucción, sobre la inversión de conservación.

Los funcionarios anticipan que por iniciativa del Municipio también pavimentarán en el Jardín Nubecitas, en la calle Dorrego, en Félix de Uribarri, entre Lagos y Pacheco (Plan Hábitat) -donde completarán con cordón simple, ramblín e iluminación siguiendo las característica de las calle Tala-, y en De los Inmigrantes entre Raúl González y Uribarri.

Acerca de la importancia de la obra vial, representada por la construcción de cordones cunetas, cordones simples, badenes y la pavimentación de calles, el ing. Enrietti concluye que no solo permite ordenar el entorno físico sino también mejorar el económico, porque incrementa el valor de las propiedades, potencia la accesibilidad a los barrios, renueva el tránsito y los tiempos del transporte en general, y posibilita también un mayor acercamiento a los comercios.