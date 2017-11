Pirotecnia prohibida: Anticipan que habrá controles estrictos

Tras la aprobación y promulgación de la Ordenanza 4646/17, en junio, está prohibida en el distrito de Trenque Lauquen la pirotecnia que produzca efectos sonoros y a partir de ello las próximas serían las primeras fiestas de Navidad y Fin de Año a nivel local sin el impacto sonoro habitual, al menos si se llegase a respetar totalmente la norma.

Luego de varios meses de discusiones y cruces entre concejales de distintos bloques, referentes de instituciones intermedias (protectoras de animales y asociaciones ligadas a la salud y la contención social), comerciantes y vecinos en general, que tuvieron su pico máximo sobre las Fiestas del año pasado, en la sesión del Concejo Deliberante del 9 de junio se aprobó la mencionada ordenanza, la cual fue promulgada el 19 del mismo mes, señalando que se prohíbe en todo el partido “la comercialización, tenencia, uso, manipulación, depósito, circulación y transporte de todo artificio de pirotecnia con efecto audible o sonoro, inclusive aquellos de venta libre que se detallan a continuación”, nombrándose enseguida en el documento que plasma la norma a artículos como petardos, fuentes, foguetas, morteros, morteros con bomba y cañas voladoras con paracaídas, y estableciéndose ciertas especificaciones para cada caso.

Mientras que en el segundo artículo de la ordenanza “se prohíbe la fabricación, venta, tenencia, guarda, acopio, depósito o cualquier otra modalidad de comercialización y uso particular de elementos de pirotecnia, denominados globos aerostáticos pirotécnicos”; excluyéndose de la ordenanza, mediante su artículo 7º, los artificios pirotécnicos destinados a señales de auxilio, emergencia o cualquier otro uso de las fuerzas de Seguridad y Defensa Civil.

n Más detalles

Además, en el tercer artículo se marca que “en las celebraciones de interés general y previa autorización del Departamento Ejecutivo, pueden utilizarse fuegos de artificio lumínicos y fumígenos, estando prohibidos los audibles o sonoros, y en la que el mismo sea manipulado por personas especializadas y en áreas autorizadas”.

En tanto, se destaca que “el Departamento Ejecutivo deberá coordinar los controles, de ser posible, con el destacamento de Bomberos, las autoridades policiales pertinentes y el RENAR, autorizándose el ingreso de las antes mencionadas en forma conjunta o individual a los establecimientos comerciales para verificar lo establecido en las leyes u ordenanzas en vigencia”.

n Los comerciantes

Ahora, a pocas semanas de las Fiestas, desde el área de Comercio municipal se confirmó que hasta el momento hubo una única consulta acerca de metodologías y reglamentaciones de cara a un posible pedido de habilitación comercial para la venta de pirotecnia en este fin de año.

A la vez, el secretario de Gobierno, Gustavo Marchabalo, señaló no estar enterado de ninguna queja presentada de parte de algún comerciante a partir de la prohibición. Así como desde el HCD se indicó que al recinto legislativo no ha ingresado tampoco ninguna queja al respecto.

n Control

En tanto, el titular de Comercio, Marcelo Galluzo, destacó que se secuestrará todo tipo de pirotecnia prohibida que se encuentre en negocios. “Queremos, como Municipio, que los comerciantes no inviertan en pirotecnia no autorizada, sobre todo los pequeños comerciantes, porque la vamos a retirar ya que está prohibida. Las multas las discutirá el Juzgado de Faltas, pero se sacará la mercadería. Y en un momento como éste, donde está todo caro y difícil, si por ejemplo un kiosco invierte la suma que sea, 500, 1.000 o 2.000 pesos, en pirotecnia, eso va a ser una pérdida económica”, resaltó.

Con todo esto, Galluzo también indicó que la divulgación de la ordenanza y los alcances de la misma se está dando con mucho tiempo de anticipación, como para que nadie quede desprevenido. “Vamos a tener que hacer un control estricto. Estamos haciendo inspecciones continuamente en los comercios y donde los inspectores vean un fosforito no permitido lo tendrán que secuestrar”, apuntó.