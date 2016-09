Piden por un vecino de 30 de Agosto que vive en un micro con su mujer discapacitada

La situación de Norberto Martín, un vecino de Treinta de Agosto que actualmente se encuentra viviendo junto a su esposa, discapacitada, en un colectivo ubicado en un sector de dicha localidad, puso de manifiesto la problemática del déficit habitacional que existe en el país, y de la cual el partido de Trenque Lauquen no está ajeno.

La apremiante necesidad del mencionado vecino tomó estado público luego de que el titular de la Unión Vecinal de Trenque Lauquen, Pedro Roig, enviara al intendente Miguel Fernández una nota en la cual se explica la situación de esta persona y su mujer, y se solicita una pronta solución por parte del Ejecutivo.

Por su lado, el secretario de Obras Públicas del Municipio, Miguel Bulián, recordó que actualmente se está gestionando ante distintos organismos provinciales y nacionales un plan de 56 viviendas destinadas a personas de menores recursos, y destacó que ya se ha entregado la documentación legal y técnica para acceder a dicha propuesta.

n En un colectivo

Según indicó el titular de la Unión Vecinal, Pedro Roig, “en el marco de las recorridas que realizó el partido por el distrito de Trenque Lauquen se encontraron realidades muy difíciles de abordar y con familias en condiciones indignas, y hasta de inaccesibilidad social”.

En este sentido, el dirigente destacó que “entre los varios casos quizás el más resonante, y por el cual como Unión Vecinal se envió una nota al intendente municipal, Miguel Fernández, para que pueda dar solución, se encuentra el vecino de Treinta de Agosto Norberto Martín, quien actualmente está viviendo en un micro ubicado en la intersección de las calles Malvinas y Liniers de dicha localidad”.

Roig aseguró que “el vecino atraviesa una dura realidad ya que además de no contar con una vivienda digna a su mujer le amputaron los dos miembros inferiores, lo que le imposibilita subir al micro”. “Y en este marco de situación es que el vecino solicita una vivienda para vivir junto con su esposa”, sostiene la nota entregada en la jornada de ayer en la Mesa de Entradas del municipio.

Además Roig sostuvo que “en Trenque Lauquen hubo un caso similar y el Municipio le dio dinero a la familia para alquilar”.

n Gestiones

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios Públicos del Municipio, Miguel Bulián, se refirió a la problemática de la vivienda social y destacó que “la semana pasada se visitó el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, donde fueron realizadas gestiones por este tema”.

Y en este sentido el funcionario detalló que se presentó un plan para la construcción de 56 viviendas del Programa Federal “Techo Digno”, tratándose de casas con la operatoria NOT (No Objeción Técnica) para lo cual se presentaron los terrenos para dicha iniciativa y el nuevo prototipo de 55 metros cuadrados.

Además Bulián remarcó que “se trata de viviendas con mayores facilidades de acceso para las familias de menos recursos ya que la adjudicación se da de manera diferente a las construidas a través de círculos cerrados”, y señaló también que “la principal diferencia es que el beneficiario no necesita adelantar parte del valor de la misma”.

n El programa

Por otra parte, el entrevistado explicó que el programa “Techo Digno” es una iniciativa del Ministerio de Planificación Federal que tiene como objetivo contribuir al desarrollo y mejoramiento de las condiciones de hábitat de los hogares de menores recursos y se ejecuta en forma conjunta con las provincias y municipios financiando la ejecución de las obras.

Y en este sentido reiteró que “ya se presentó toda la documentación requerida y ahora se está aguardando la resolución de los organismos correspondientes”.