Piden intervención de Hidráulica por el desborde del canal

Este rebalse se registró a la altura del campo de Pablo Irrazábal “porque el canal subió 15 centímetros, es más lenta la salida que el ingreso”, dijo el titular de la Dirección Vial del Municipio, Alberto Rodríguez Mera.

Fernández, por su parte, remarcó que la situación es compleja, y que la velocidad de ingreso es importante al sistema de canalizaciones pero que el egreso es mucho más lento producto de la situación en el denominado bajo de Sangla, en las vías del ferrocarril, donde se observa una diferencia de 60 centímetros de uno y otro lado, para lo que se requiere la colocación de mayor alcantarillas para que el agua llegue a El Hinojo y no dificulte el transporte canalizado.

Esto ya había sido analizado por el Intendente que estuvo en ese lugar el sábado y el lunes, con funcionarios de Hidráulica y cuyo informe técnico ya está en manos de las autoridades provinciales.

“Hay que equilibrar esta situación ya que por eso desborda el canal” dijo Fernández quien se comunicó con Hidráulica y reiteró el pedido que ya había formulado el miércoles cuando participó de un cónclave organizado por el Ministerio de Infraestructura bonaerense junto al ministro, Roberto Gigante, el subsecretario de Hidráulica, Rodrigo Silvosa, y los intendentes Javier Reynoso (Rivadavia), Guillermo Pacheco (Pellegrini) y Eduardo Campana (General Villegas).

n Más dificultades

Por su parte el ex intendente Juan Carlos Font mandó una foto a La Opinión del canal Cuero de Zorro-El Hinojo donde según explicó “se observa la brecha que cierra la retroexcavadora, como se ha hecho en los campos de Lanz, Bonetti, Arias e Irrazábal, con otros trabajos en San Blas y el riesgo de la curva que da a la laguna Picu Lauquen”.

Asimismo advirtió que “a este ritmo donde ya superó la regla de nivel instalada es de esperar que el canal colapse en varios sectores si no se toman medidas inmediatas en las vías del ferrocarril Sarmiento”.

Si bien reconoció que “se pueden cortar rutas nacionales para liberar el escurrimiento del agua, en lugares que transitan personas de norte a sur y de oeste a este, debe ser más fácil liberar una vía que no transporta personas y únicamente transporta cereales de una empresa pudiendo hacerlo por otros empalmes evitando riesgos a ciudades”.