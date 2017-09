Perros y el crecimiento de la ciudad en debate

n Por teléfono

n Rotonda

José Luis dejó el siguiente reclamo: “Un vecino preocupado porque veo que están por arreglar el acceso y la rotonda está a media luz. Me gustaría que puedan reparar las luces porque es un peligro que se encuentre en ese estado”.

n Maldonado

Un vecino se refirió a la “desaparición de este pobre chico Maldonado. Me llama la atención poderosamente algo: Nisman murió en un lugar muy top de Buenos Aires y todavía no se sabe bien qué pasó. Y a este muchacho que desapareció en un lugar del sur argentino ya muchos están seguros que se lo llevó Gendarmería (sólo porque unos indios lo vieron con un larga vista). Me suena muy raro todo esto. Es el país que vivimos lamentablemente.

n BAPRO

Lucy se refirió al servicio de cajeros del Banco Provincia: “Qué vergüenza el banco provincia, un solo cajero y sin plata toda la semana. Vergonzoso”.

n Por la web

n Perros

Sobre qué hacer con los perros y la ordenanza ya aprobada sobre tenencias de mascotas, Horacio comentó: La solución es simple, no puede haber perros en la calle, basta de ser hipócritas. Me pregunto así de fácil si un perro muerde a una persona quién se hace cargo. ¿Y si se cae un ciclista o un motociclista por culpa de un perro? Señores y señoras, no puede haber perros en la calle y basta.

Ángel, por su por su parte, expresó: “Muy buenas ideas, algo utópicas para la lógica, pero por algo hay que empezar. Me pregunto: qué se hará con los vecinos inescrupulosos que sacan sus mascotas a la calle y no levantan sus desechos. Qué hacer con los vecinos que largan tempranito sus mascotas a la calle para que den la vueltita a la plaza o las veredas de los vecinos. Señores concejales seamos serios por favor. Todos sabemos que si no hay control las reglas no se obedecen. Es necesario controlar, y el Estado no puede hacerlo porque sería tener un agente en cada esquina y cada plaza de cada barrio. Propongo se habilite una línea telefónica donde se pueda denunciar al vecino infractor y que inmediatamente ahí sí vayan agentes a labrar las multas correspondientes. Entre todos podemos solucionar el tema y enseñar respeto a los irrespetuosos. Todo es perfectible, por eso aporto mi granito de arena y espero ser tenido en cuenta”.

Luisa, sobre el mismo tema, señaló: “Me parece perfecta la ordenanza. Estuve 21 días en observación por la mordida de un perro mientras caminaba. Y hace tres días vi un accidente de una señora y su hija en moto porque se les cruzó un perro. Ni hablar lo que padecen los ciclistas”.

n Crecimiento de la ciudad

Sobre la expansión de la ciudad y las nuevas distancias, Juan Carlos dijo: “A medida que Trenque Lauquen siga expandiéndose, serán necesarias más cuadras de asfalto, cloacas, luz y otros servicios, de los cuales el municipio debe absorber una gran parte de los gastos. Si en cambio se promoviera una política de crecimiento en altura de hasta 3 plantas (por ejemplo, que no es mucho), no sería necesario extender la ciudad inútilmente y gastar más en urbanización e incremento de los servicios y bienes mencionados. Pero esto nunca lo entendieron las autoridades municipales. Prefieren seguir comprando campos y abriendo manzanas por doquier”.

Inés pidió por un transporte público: “Considero que un transporte público que acerque a la gente de las cuatro zonas más alejadas hacia el centro es muy necesario. Los que debemos realizar trámites evitaríamos usar moto, auto o tomar remises los días de lluvia y además ganaríamos tiempo y viajaríamos seguros. Ya en el año 1991 Barracchia puso una línea de colectivos, con lo que ha crecido la ciudad en estos 26 años, creo que amerita ser debatido”.