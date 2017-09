Perros, esperas en los bancos y diferentes reflexiones y reclamos

n Comisión DD.HH

Armando acercó este mensaje: “Venimos asistiendo a una merma en la concurrencia de adherentes a las manifestaciones que convoca la Comisión en Defensa de los Derechos Humanos. Tal situación no se condice con el resto de la actividad social de Trenque Lauquen que está mostrando respuesta por parte de la comunidad acorde al notable crecimiento de la población. Es valioso el aporte de sus integrantes. Quizás deberían hacer una serena revisión de lo actuado –lo digo respetuosamente- como para generar una mayor inclusión y renovación de procedimiento, facilitando la expectativa y motivación necesaria”.

n Partido Justicialista

Mario se comunicó para dejar la siguiente opinión: “Quiero expresar que los pocos dirigentes justicialistas que aún respetan a Perón y al Partido Justicialista acaban de dejar bien en claro que Cristina Fernández no representa ni pertenece al justicialismo y que si resulta electa no integrará el bloque justicialista. Se fue del peronismo al que siempre despreció igual que como odiaba al General y se llevó a los traidores con ella. Ahora habrá que reconstituir el partido y las verdaderas ideas que nos legó Perón”.

n Taller Protegido

Una vecina comentó: “Quería del mensaje sobre el Taller Protegido hace algunos domingos. Yo también soy una mamá de un niño discapacitado. Por favor, los políticos por qué no nos abren otro taller protegido, se necesita. Pasan cosas que no son las mejores en ese taller y está bueno como dijo esa mamá de darnos la posibilidad de elegir”.

n Esas esperas

Marta se queja del Banco Nación: “Saqué el papelito del turno y decía que no había nadie adelante. Esperé 22 minutos, no me llamaron y fui a protestar, no obtuve una explicación coherente, me anotaron otra letra y número de turnos y a los cuatro minutos me llamaron ¿cómo se entiende? ¿Quién es responsable, el sistema? Que yo sepa al sistema lo alimentan los hombres…”.

n Por la web

n Reclamo

Silvana, sobre la falta de un Neuropsiquiátrico, expresó: “Nadie está exento de tener una crisis de nervios, y aparecer en los calabozos del fin de los pasillos de salas 1 y 4, es totalmente indigno y expuesto. Además, hay una ley de salud mental que indica cómo deben ser los establecimientos y deja poco margen para crear nuevos centros de internación sólo de pacientes de salud mental. En términos económicos es muy caro crear un centro de salud mental por su carga de personal que debiera ser mayor que pacientes de otra patología. Pero también tener un paciente psiquiátrico crónico implica dejarlo solo en otra ciudad y no contribuye a su reinserción social. En su momento planteé hacer un pabellón de salud mental en la capilla que me consta no entra casi nadie y hacer un oratorio ecuménico al lado de la entrada de terapia intensiva, donde los familiares esperan noticias y rezar en un altar les puede ayudar. Pero la idea no prosperó”.

n Perros

José, sobre los perros: “Los argentinos no tenemos que inventar más porque no acertamos una, tenemos que copiar, en todos los países organizados del mundo no hay un solo perro suelto, el motivo es que existen las perreras”.