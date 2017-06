Perros callejeros, CFK, radicales y algunos reclamos

n Por teléfono

n Transparencia

Un vecino que se identificó como “un televidente local” pidió por “transparencia en la administración de Canal 12 ya que es una señal que corresponde al ámbito público por lo que se nutre de los fondos del pueblo. Por tal motivo debiera estar a conocimiento de todo ciudadano cómo se realizó el festejo de los 47 años y qué gastos hubo (…).

n Perros

Lucía se quejó de los perros callejeros. “Es impresionante los perros asesinos que hay en el centro, dos perros negros y uno de otro color. ¿UPA y la gente los cuida tanto que atacan a la gente? Qué barbaridad. Por favor, tomen medidas”.

n Radicales

Un vecino dejó el siguiente mensaje: “Qué pasó amigos radicales, tan serios que eran. Resulta que ahora hacen públicas sus diferencias. En definitiva, son iguales a cualquier otro partido por más que se hagan los decentes”.

n Radicales 1

Una vecina también opinó sobre la actualidad de los radicales: “Qué lástima que los radicales que siempre fuimos tan discretos a la hora de expresar nuestras diferencias no encontremos enfrentados de esta manera. Muchachos, la ropa sucia se lava adentro del partido. Por favor, lleguen a un acuerdo de unidad”:

n Por whatsapp

n Cabalgata

Margarita destacó la organización de la última cabalgata a Martín Fierro, el pasado domingo. “Felicito a los organizadores de la cabalgata a Martín Fierro. Fue una fiesta de las familias rurales. Emocionante la cantidad de grupos familiares, muchos chicos, mujeres, jóvenes y adultos. Es una manera de transmitir valores, tradición, costumbres y cultura rural. Muy agradecida por un inolvidable día”, señaló.

n Cámara

Una vecina criticó la atención en la Cámara de Comercio. “Quiero realizar una queja hacia la Cámara de Comercio, ya que es una vergüenza que no se le de prioridad a las mujeres embarazadas o con pequeños. Según la Ley 14.564 Artículo 1: Establecer la obligatoriedad de otorgar prioridad de atención a mujeres embarazadas. A personas con necesidades especiales o movilidad reducida y a personas mayores de 70 años en: A) Todo establecimiento público dependiente de la Provincia de Bs. As. B) Tienen que tener el cartel donde indica dicha prioridad y cumplirla. Si bien no es dependencia provincial, es un lugar de cobranza donde las demoras son terribles. Espero tomen conciencia y le den una solución”, sostuvo.

n Por la web

Las declaraciones de Mónica Estévez tras la entrevista de CFK en C5N generaron varios comentarios. En ese marco, Máximo comentó: “Ni la menor autocrítica. Terminemos con el verso y digamos las cosas como son: la señora Cristina Elizabet Fernández de Kirchner dejó un avión volando en el aire, con todos los argentinos a bordo, sin nafta, sin radar, con las cuatro turbinas apagadas, el instrumental arruinado y, sin siquiera pasarle el comando al nuevo piloto, agarró su cartera y se tiró en paracaídas. No se hizo ni se hace cargo de nada”.

Jeremías, en cambio, señaló: “Que lástima dan algunos comentarios, cuanto odio muchachos, cómprense una vida porque esta les caducó. Y no se preocupen por el resto del pueblo que cuando se equivoca en la primera oportunidad modifica sus errores. Mauricio Macri lo único que hizo por una gran parte del pueblo es matarlo de hambre y robar para los que escriben en este espacio defendiendo a un gran ladrón de guante blanco”.

Ruperto, por su parte, señaló: “Creo en mi humilde opinión, que esta gente del FpV viene trabajando muy bien a nivel local, dentro de las posibilidades que le da ser minoría en el Concejo. No sólo lo hacen para las elecciones sino que muchos de ellos lo hacen todo el año”.

Miguel: “Lo mejor que pueden hacer es: primero una fuerte autocrítica sin excusas ni justificaciones; segundo un sabio silencio por mucho tiempo; y tercero ponerse a laburar por la gente en lugar de querer trepar otra vez”.