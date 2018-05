Pequeños productores marcharon en La Plata y realizaron verdurazo en Mar del Plata

En La Plata, los pequeños productores realizaron un “tractorazo” por las calles de la ciudad y reclamaron en Edelap para luego concentrar frente a Casa de Gobierno con el fin de reclamar contra los aumentos de tarifas, la suba del dólar y los constantes aumentos de los costos de producción y alquileres, y para pedir que se facilite el acceso a la tierra propia.

En el acto frente a Gobernación, el presidente de la Asociación de Medieros y Afines (Asoma), Roberto Solano, sostuvo que la problemática requiere una solución “urgente” porque si nos “los pequeños productores deberán abandonar la actividad, sin otro remedio que engrosar las villas”. “No queremos eso, queremos seguir produciendo porque si no, no va a haber tomate, ni acelga ni morrón para que consuman los vecinos, que también están sufriendo el tarifazo”, agregó.

Por su parte, Lautaro Leveratto, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos de La Plata, sostuvo que la movilización incluyó a miles de pequeños campesinos y productores frutihorícolas, tamberos y avícolas. “Nos venimos a expresar porque la situación no da para más, ahogo con las tarifas, ahogo con los arrendamientos y con la suba del dólar. Si no hay una declaración de la emergencia productiva en la Provincia, miles de pequeños productores se van a quedar en el camino. Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, señaló en declaraciones a Radio Provincia.

Mientras tanto, con los mismos reclamos, en Mar del Plata realizaron un nuevo “verdurazo” frente al Municipio en el que entregaron mercadería a los transeúntes.

“El tarifazo nos perjudica en todo sentido. Por cómo está la luz, el gasoil y el dólar no podemos seguir produciendo”, dijo al diario marplatense La Capital, Luis Gutiérrez, de la Asociación de Pequeños Productores, que responde a la Federación Nacional Campesina (FNC).

El productor también remarcó que mucha gente deja de consumir por los altos precios. Sin embargo, aclaró que la cadena de intermediarios es, en parte la responsable de los aumentos tarifarios. “Los intermediarios son los que más ganan. Nosotros vendemos a un precio y al mercado llega altísimo”, explicó al portal 0223.

En tanto, los campesinos y pequeños productores también reclaman por medidas que los ayuden a recuperarse luego de los fuertes temporales que atentaron contra la producción en los dos distritos. “El último temporal trajo fuertes consecuencias en la producción a campo pero también afectó los invernaderos”, advirtió Leveratto.

El dirigente explicó que “un invernadero anegado produce pérdida, no es que se puede recuperar un poco”. “Las plantas se enferman, mueren y no hay vuelta atrás”, agregó. Y detalló que el sector frutihortícola viene sufriendo “esta crisis que viene desde hace 3 años”. (DIB) MCH