“Pepe” Font: “Esto lo posiciona a Miguel en una consideración especial en la vida política nacional”

Ya han comenzado a conocerse las principales postulaciones en las dos listas para presidir el radicalismo bonaerense, y según fue informado por el portal de noticias Cuarto Político, los intendentes de ese espacio en la cuarta sección tendrán un rol preponderante en la nómina que lleva a Maxi Abad como cabeza de lista.

La información señala que el primer punto a destacar, y que ya se conocía, es que la vicepresidenta será la intendenta de General Arenales, Érica Revilla. En tanto, según pudo saber este medio, también tendrá un rol clave Víctor Aiola (Chacabuco), que será delegado al Comité Nacional.

Por su parte, Miguel Fernández (Trenque Lauquen), presidente del foro de intendentes radicales, será tercer convencional nacional titular. Asimismo, Salvador Serenal (Lincoln) y Calixto Tellechea (Florentino Ameghino) también formarán parte de la lista de convencionales, pero en lugar menos expectantes.

En tanto, el presidente del comité de la UCR de Junín, Carlos Mansur, será candidato a vocal del comité provincia; y Natalia Quintana, actual Consejera General de Educación, se postulará para convencional nacional.

“Muy importante”

En este marco, el actual presidente de la UCR Trenque Lauquen, quien a su vez integra la lista como vocal titular, destacó, en diálogo con La Opinión, el hecho de que Miguel Fernández sea tercer convencional nacional titular del centenario partido: “Los convencionales nacionales del radicalismo tienen muchísima importancia porque, aunque no parezca, han decidido algunas cuestiones que han sido fundamentales en la vida política argentina. La última que nosotros podemos recordar es la de Gualeguaychu cuando se aprobó, encabezado por el senador (Ernesto) Sánz, construir lo que se llamó Cambiemos para ganarle al kirchnerismo que era hegemónico y no se le podía ganar”, dijo antes de señalar: “Esto significa que tiene una relevancia bastante importante y lo posiciona a Miguel Fernández (sumado a que es el presidente del Foro de Intendentes Radicales de la Provincia) en una consideración especial en la vida política nacional”.

Font recordó que “Trenque Lauquen no ha podido trascender de la comarca chica, de la comarca de la cuarta sección. (El ex intendente) Jorge Barracchia lo intentó cuando se fue al ARI y se presentó como senador por esa fuerza política. (El ex intendente) Juan Carlos Font fue presidente del Foro de Intendentes y trabajó muchísimo en la política partidaria pero tampoco tuvo suerte. No hemos podido trascender, los dirigentes de Capital Federal y del conurbano nos superan, no porque sean mejores, sino por la cercanía o porque son más conocidos”.