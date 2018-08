Pellegrino: “Nunca el Estado Nacional nos ha pedido el porcentaje de bautizados”

Con el impulso de una campaña para realizar una apostasía colectiva en todo el país que tiene su eco a nivel local, desde la Iglesia Católica trenquelauquense se concretaron diversos análisis y se realizaron algunas aclaraciones, destacándose que dicha institución no recibe de parte del Estado ningún tipo de suma económica en base al número de bautizados.

En tiempos donde ciertos sectores de la sociedad argentina han hecho más marcadas sus diferencias con la Iglesia Católica, bajo el título “No en mi nombre”, se inició una campaña nacional que busca asesorar a todos aquellos que deseen renunciar a la Iglesia. Y a nivel local la agrupación Las Mostras se sumó a la iniciativa. Mientras que en diálogo con La Opinión el párroco Juan Pellegrino compartió su visión al respecto.

En primer lugar el entrevistado explicó que “la apostasía es la actitud de alguien que quiere separarse, por así llamarlo, de en este caso el cuerpo doctrinal de la Iglesia Católica”. “En la antigüedad la apostasía era un castigo, algo con lo cual la Iglesia expulsaba a alguien, pero hoy por hoy, en este contexto en el que se lo enmarca, es un trámite por el cual una persona que ha sido bautizada en la Iglesia Católica solicita ante la autoridad competente ser separada”, detalla. Y en cuanto al panorama en Trenque Lauquen sobre la demanda del trámite durante el último tiempo, Pellegrino explicó que durante su período como párroco local, “en los últimos dos años y medio, ha habido alguna persona que ha consultado y manifestado su intención de concretar dicho trámite”, pero no es algo que se haya dado finalmente ni un pedido común.

Elección

Con todo esto, y a partir de datos difundidos por el grupo Las Mostras sobre que “para hacer este trámite necesitas mandar una carta a (el Obispado de) la Diócesis a la que pertenece la iglesia de tu ciudad (en nuestro caso 9 de Julio)”, Pellegrino señaló que la solicitud en cuestión puede ser entregada en la Parroquia de Trenque Lauquen y desde ahí se envía a 9 de Julio, aunque aclaró que esto es una cuestión de elección.

En este marco, el referente católico destacó que “toda persona tiene derecho a decir ‘yo no quiero pertenecer más a esto’, es un derecho y hay que respetarlo”. En tanto, también agregó: “Siempre es doloroso que un hijo se vaya. Y así esto se vive desde el dolor, aceptando totalmente la libertad de las personas y pensando qué se pudo haber hecho para que pasara esto porque esa actitud manifiesta una disconformidad”.

Respecto a si el debate por el aborto repercutió en la forma de pensar y de actuar de ciertos sectores en torno a la Iglesia, el párroco señaló que “puede haber sido así”, pero reflexionó que “esto es lo que puede pasar en una sociedad de derecho”, y que con los medios la Iglesia supo ver algunas cosas. “Lo diarios, la radio, la televisión, nos dijeron durante mucho tiempo que la Iglesia no manifestaba cosas. En determinado momento de la historia, de la Argentina, la Iglesia, o algún sector de la Iglesia, no manifestó cosas. Se calló. Y la Iglesia ha aprendido de eso. Acusó recibo de lo que los medios le exigían, y ahora quisimos manifestar lo que pensamos, y cuando uno se manifiesta, si bien es cierto que tiene derecho, también puede llegar a tener que aceptar que el otro agreda, que es lo que ha pasado, y lo que queremos es vivir en un Estado de derecho manifestando con libertad y respetando a la persona que piensa diferente. En eso creo que la Iglesia ha crecido enormemente”, apuntó.

Aportes

Por otro lado, el plano económico también es parte de la discusión, marcándose desde algunos sectores de la sociedad que “hay quienes fueron bautizados de pequeños por tradición o por creencias ajenas, pero en la actualidad sus ideologías de vida no van de la mano con las del catolicismo y quieren dejar de ser parte de la institución. Y a su vez la Iglesia usa el gran número de bautizados para imponer sus formas y creencias considerando que representan a la mayoría de la sociedad. Y por cada uno de estos reciben un monto muy alto desde el Estado”. Sobre esto el entrevistado explicó que “el inconsciente popular es generoso” a la hora de pensar en los montos que recibe la Iglesia de parte del Estado. “La Iglesia Católica aquí no es, como en otras partes del mundo, sostenida por el Estado. Sí el Estado aporta, por una cuestión de reparación de bienes expropiados en el siglo XIX, sueldos a obispos, que son unos cien en todo el país, y aporta a los seminaristas que están en los últimos tres años un 20/30/40 por ciento de lo que es parte del gasto de sus estudios, más allá de los servicios de algún capellán en un hospital o una cárcel que sí son pagados por el Estado. Pero nunca el Estado Nacional nos ha pedido el porcentaje de bautizados”, remarcó, agregando: “Del mismo modo que dije que es un derecho solicitar la apostasía, digo que es una mentira esto”.

Y en referencia puntual al ámbito local, Pellegrino resaltó que “en Trenque Lauquen la Parroquia no recibe ningún tipo de subsidio o aporte económico del Estado, y menos por los bautismos”. En tanto, el entrevistado inclusive destacó un aporte de la Iglesia al Estado al facilitarle espacios para propuestas municipales como cursos que se dan en capillas o salones parroquiales.

También el párroco resaltó que en Trenque Lauquen hay tres capillas en las cuales se les da una copa de leche a los chicos sin subsidios del gobierno, sino con aportes y colaboración de la gente.

Libertad

Por último, Pellegrino se refirió a la idea de la postura acerca de que muchos son bautizados o reciben otro sacramento en contra de su voluntad, por elección familiar, y sobre esto, siempre destacando el derecho a elegir apostatar que tiene cada uno, opinó: “Eso no es problema de la Iglesia, sino de los padres, por un lado, y por otro pienso: qué papá, a no ser un caso de patología severa, quiere hacer mal al hijo. Lo primero que hace el papá cuando nace es regalarle la camiseta de Boca, o de River, o del club que sea, pero con eso no quiere coartar la libertad del hijo. Simplemente le está diciendo ‘yo amo a Boca y ojalá vos lo puedas hacer’. Con el bautismo creo que pasa lo mismo. Cuando uno como papá o mamá transmite algo, lo hace porque piensa que es el bien, como también quieren transmitir lo mejor cuando dicen ‘no lo bautizamos y dejamos que después elija’”, comentó, para culminar: “Todos tienen el derecho de apostatar, eso no se discute; que me digan que quieren apostatar porque la Iglesia es pecadora lo puedo aceptar, pero no por esto, porque me parece no es verdad ni lo económico ni tampoco esto de coartar la libertad de las personas”.