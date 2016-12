Pehuajó: ya son casi 200 los inscriptos para el CEF

La semana pasada comenzó la inscripción para la Escuela Abierta de Verano del CEF Nº 52 y ya son 191 los chicos que se inscribieron. El comienzo de la actividad será el lunes 2 de enero de 2017, informó Noticias.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de diciembre, por lo que el director del CEF Nº 52, Mauro López, instó a la gente a que se acerque a la sede de dicha entidad para anotar a sus hijos. Para ello, deben retirar antes una planilla que se encuentra en librería El Principito.

Esto se hace con fines organizativos, es decir para prever cuál será el número final de alumnos y así evitar inconvenientes con las designaciones de profesores o con los recursos materiales.

Pueden asistir niños desde 5 años (cumplidos) hasta aquellos que estén finalizando la secundaria, con un horario diferente al de anteriores, ya que será de 9.30 a 12.30 horas, incluyendo actividades recreativas y deportivas.

n Distintas

“Las Escuelas Abiertas de Verano tienen distintas sedes. Los diferentes establecimientos educativos se van inscribiendo y presentando proyectos para continuar con la acción en verano. Este año están las Escuelas Nº 46 y Nº 2 y nosotros. A las tres sedes se pueden anotar por igual”, explicó López.

Y aclaró que no se le niega la inscripción a nadie, teniendo en cuenta que se le da prioridad a los alumnos que concurrieron al CEF durante el año. “Muchas veces, debido a la enorme cantidad de inscriptos y a la escasez de profesores y guardavidas, se deben priorizar a los alumnos que asisten al Centro durante todo el año o que no tienen sede en la Escuela de Verano (como los chicos de la Escuela 45, la 17, la 1, el IMI, entre otras)”, dijo.

“Por reglamento tiene que haber 35 alumnos por profesor. Y adentro del agua tiene que haber un profesor cada 15 chicos. Los guardavidas también son una problemática: tiene que haber uno cada 100 alumnos. Es una cuestión de seguridad y tenemos que cumplir las normas. Por lo general llegamos a una matrícula de 400 alumnos”, agregó López.

En este sentido, mencionó que la designación de profesores se efectuará desde el 21 hasta el 30 de diciembre, por lo que los nombres de quienes integrarán el equipo de trabajo aún no fue confirmado.

Si bien la Escuela Abierta de Verano es gratuita, se invita a los padres de los alumnos a asociarse y colaborar con 200 pesos. “Es una contribución que va destinada a la reposición de materiales y para cubrir gastos administrativos. Eso ingresa a la cooperadora, como pasa con todas las actividades que organiza el CEF durante el año. Este año ha sido difícil. No hemos recibido apoyo ni municipal, ni privado. Nos hemos solventado como hemos podido. Nos hubiese gustado hacer muchísimas más cosas. Tenemos la esperanza de que este año que viene sea mucho mejor. Por eso invitamos a los padres a asociarse. Esto es algo que todos los años se ha hecho: el año pasado fueron 100 pesos y el anterior 50”, aclaró el director del CEF.