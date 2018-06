Pehuajó: Triple choque sin consecuencias para los ocupantes de los vehículos

Los tres vehículos que colisionaron fueron un Mercedes A 160, una camioneta Renault y un VW Crossfox. Que provocó el choque, y cuáles fueron los motivos que ocasionaron el accidente es materia investigativa. Al lugar se dirigió personal policial, para controlar el tránsito, hasta que los vehículos pudieran ser retirados de donde habían quedado (dos sobre la vereda) y una en la cinta asfáltica, luego de que se corroborará que no había personas afectadas por el impacto. De esta manera, se indicó desde la Estación de Policía Comunal, que al no haber personas lastimadas no se labraron actuaciones.

Fuente Noticias