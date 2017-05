Pehuajó: proponen la creación de tres nuevos juzgados

Esta iniciativa, cuya autoría corresponde al diputado Avelino Zurro, propone la creación de un Tribunal de Trabajo, un Juzgado de Garantías y un Juzgado en lo Correccional. “Queremos acercar la Justicia a la gente, lograr una eficiencia jurídica y hacer un Pehuajó cada vez más grande”, destacó el legislador pehuajense.

Luego de varios meses de trabajo, el representante de la Cuarta Sección Electoral presentó tres proyectos de ley que apuntan a un impacto trascendental para Pehuajó.

En relación a la propuesta de la instalación de un Tribunal de Trabajo, el proyecto de Zurro sostiene que existe la necesidad de instalar un tribunal con competencia en lo laboral en la ciudad de Pehuajó -perteneciente al Departamento Judicial de Trenque Lauquen-, ya que actualmente, los trabajadores domiciliados en Pehuajó y otros partidos deben someterse a la Justicia del Trabajo del Departamento Judicial ubicado en Trenque Lauquen, órgano con competencia en distintos partidos del oeste bonaerense entre los que se encuentran Adolfo Alsina, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux, General Villegas, Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Pellegrini, Rivadavia, Salliqueló, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

“Las dilaciones judiciales – conocidas en el fuero- conllevan a que los derechos del trabajador sean obstaculizados por un Tribunal desbordado en su capacidad de resolver pleitos”, señaló el legislador.

Asimismo indicó que “en una materia tan sensible como es la del Derecho del Trabajo –y en un momento de alta conflictividad laboral-, las estadísticas con las que cuentan los organismos correspondientes advierten que la sumatoria de las causas iniciadas en relaciones laborales litigiosas originadas en los partidos de Pehuajó, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Daireaux e Hipólito Yrigoyen resultan superiores a las que comprenden los restantes partidos del actual Departamento Judicial”.

“Hoy trabajadores y empleadores de nuestra ciudad permanentemente sufren –en contextos de litigios judiciales- lo que significa viajar hasta Trenque Lauquen y la dilación de todos los procesos en virtud de la saturación que tiene dicho Tribunal de Trabajo, lo que provoca que no se garanticen los derechos de los trabajadores”, agregó Avelino Zurro. Al mismo tiempo reiteró que “todos estos conflictos podrían dirimirse en la ciudad de Pehuajó, descentralizando la competencia del Departamento Judicial para que personas de distritos como Carlos Casares, Henderson o Carlos Tejedor no tengan que viajar hasta Trenque Lauquen”.

n Otros juzgados

Además el diputado Avelino Zurro pretende que sus iniciativas le otorguen a Pehuajó un Juzgado de Garantías y un Juzgado Correccional. “Pehuajó ya cuenta con dos Unidades Fiscales y una Defensoría Oficial, también por gestiones de Pablo Zurro. Actualmente de las 9.600 instrucciones penales preparatorias que tramitan en el Departamento Judicial de Trenque Lauquen, 1.900 son de Pehuajó. Esto justifica la creación e instalación de ambos Juzgados. Para que imputados, víctimas, particulares damnificados y defensores ya no tengan que ir hasta Trenque Lauquen, sino que puedan llevar adelante sus procesos en nuestra ciudad”, aseguró el legislador bonaerense”.

“La cantidad de investigaciones penales preparatorias que corresponden al partido de Pehuajó, justifican ampliamente la creación de un Juzgado de Garantías descentralizado con sede en el partido, y así completar la etapa de Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) en esa misma localidad, evitando de esa forma los traslados hasta la cabecera departamental, tanto por parte del Agente Fiscal, como por parte del Defensor Oficial, y eventualmente de defensores particulares, particulares damnificados, imputados y víctimas”, sostuvo el legislador.