Pedro Roig avanza en su candidatura a senador provincial

El último sábado se realizó en la ciudad de Henderson un encuentro de dirigentes peronistas de la Cuarta Sección Electoral que promueven la precandidatura del ex ministro del Interior, Florencio Randazzo. Allí se anunció la conformación de la Junta Promotora y anticiparon que presentarán listas en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires.

Alrededor de 80 representantes de distintos municipios de la región se congregaron e insistieron en el pedido de ir a las PASO dentro del FpV, que ya tiene confirmado a Florencio Randazzo como uno de los que se presentará. Y en este encuentro, al que asistieron el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, el diputado nacional Oscar Romero, el senador provincial Norberto García, y los intendentes Jorge Cortez (Henderson) y Germán Lago (Alberti) entre otros, también participó el dirigente de la Unión Vecinal de Trenque Lauquen Pedro Roig, quien desde hace ya varios meses ha manifestado su deseo de ser candidato a senador provincial por la Cuarta.

n Internas

En este marco, Roig explicó a La Opinión: “Participé en Henderson en apoyo a la candidatura de (Florencio) Randazzo y en este encuentro también se avanzó sobre lo que se va a hacer en Trenque Lauquen. Todos recordarán que la Unión Vecinal, a través de una asamblea realizada el 20 de abril, decidió hacer alianza con el Partido Justicialista de la Provincia. En ese momento apoyamos a Julián Domínguez y ahora apoyamos también a Florencio Randazzo. En lo que respecta a Trenque Lauquen, vengo siendo el referente de Domínguez y ahora también de Randazzo, y en los próximos días estaremos llevando adelante la Junta Promotora”.

También Roig explicó que otro dato importante que surgió de ese encuentro “fue que va a haber internas”. “Que sean los vecinos, a través de elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias dentro de la estructura del PJ, los que elijan los candidatos y referentes el próximo 13 de agosto”, dijo.

n La fórmula

Si bien aún no hay confirmaciones al respecto y resta mucho por discutir, este espacio del PJ que integra Roig trabaja para fortalecer las candidaturas de Randazzo a senador nacional y Julián Domínguez a diputado nacional. Y a nivel local, en tanto, el propio Roig avanza en su candidatura a senador provincial por la Cuarta Sección.

Así Roig adelantó que “se está trabajando en muchas cuestiones y en los próximos días habrá una nueva reunión en Alberti”. “Estamos trabajando también en el tema de avales y nos damos cuenta que tenemos un número importante de apoyo para esta fórmula. Lo importante y satisfactorio de esto es que vecinos independientes, personas que no se ven identificados con ningún sector del justicialismo, me vienen a ver como también radicales que no se ven representados con lo que ha hecho su partido uniéndose al PRO, perdiendo su identidad histórica. Me ven porque me conocen y más allá de que hemos decidido estar dentro del PJ me ven como una alternativa y como una posibilidad. Además, somos los únicos que hoy estamos haciendo oposición. No estamos jugando a las escondidas, sino dándole claridad y transparencia a la gente. Estos son nuestros candidatos, estas son nuestras ideas y objetivos. Y tenemos claro que nuestro adversario es un modelo de país que va en contra de la clase trabajadora”, afirmó.