Pedro Barroso: “Vine a buscar el triunfo”

El puntano Pedro Barroso fue el ganador de la prueba de veteranos del Maratón de Reyes y lo hizo con mucha autoridad, liderando la carrera de principio a fin. Ya al término de la competencia, analizó lo que fue su triunfo.

“La verdad que salí a correr muy tranquilo, a manejar la carrera y fui muy cómodo durante todo el trayecto, en gran parte del trazado acompañado por el juninense Oscar Cabral. Él me pidió que vayamos juntos hasta el final y que me cortara en el último tramo, pero faltando casi un kilómetro salí a definir la carrera”, manifestó, y agregó: “Pensaba que me iba a poder despegar antes, pero sabía que tenía un buen final. Me voy muy contento porque corrí con parciales muy parejos, fue una linda carrera”.

N Buena expectativa

En algún momento el de San Luis pensó en correr la prueba principal, pero finalmente decidió hacerlo sólo en la primera. “Lo hablamos con mi entrenador y decidimos participar en una sola. El año pasado había corrido la de elite y terminé cuarto en la general, tenía buenas expectativas, pero ahora elegí solamente la de veteranos y fui con todo a buscar el triunfo. Me hubiera encantado correr la segunda carrera pero uno es consciente de que somos seres humanos y que no hay que castigar tanto al cuerpo, recién empieza el año y todavía quedan muchas competencias por delante”, comentó.

n Agradecido

Por último, el entrevistado se refirió al público local. “El aliento de la gente me llena de emoción y me da mucha fuerza para seguir, la verdad que es una carrera única por la cantidad de público que se acerca para alentarte, en lo personal me voy muy agradecido”, cerró el puntano.