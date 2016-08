“Pedimos universalización de tarifas, de lo contrario no se desarrolla el interior”

Luego de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia frenara la suba del gas para usuarios residenciales, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó un recurso de amparo solicitando que esa nulidad sea extensible a los usuarios comerciales, industriales, de la producción y turismo de todo el país.

En este marco, La Opinión tomó contacto con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Trenque Lauquen, Ricardo Sacco, quien comentó cuál es el panorama que se percibe en Trenque Lauquen donde algunas empresas y comercios han manifestado su preocupación al respecto.

“En su momento cuando salimos a recolectar información para elevarle a CAME para que haga este tipo de presentaciones, tuvimos información variada sobre lo que ocurría en Trenque Lauquen. Por ejemplo, una empresa láctea señaló que no le afectaba mucho la suba porque usaba leña pero sí había otras industrias que habían sentido un cimbronazo importante en cuanto a costos. Por ejemplo, pasaron de pagar 30 mil pesos a pagar 130 mil pesos. También en la región, empresas que pagaban entre 80 y 100 mil a casi 700 mil”, contó.

Sacco comentó que “también tuvimos otras empresas en las que los volúmenes son más chicos y la suba no es tan significante. Respecto de la electricidad, las heladerías, carnicerías y otros comercios que usan mucho este servicio se sintieron perjudicados mucho más con el aumento de la electricidad y no tanto con el gas”.

n Marcha atrás

Respecto de este nuevo panorama tomando como referencia la resolución de la Corte, Sacco comentó que “ahora se dio marcha atrás pero se pide que si se dio marcha atrás con lo residencial se siga con el mismo criterio a nivel de industria y comercios. Más allá de que a las tarifas había que modificarlas debió hacerse de manera más gradual. Todo el mundo sabía que había que hacer una actualización, no se podía pagar la electricidad menos que una cena pero cuando las ventas comenzaron a caer se sabía que se haría difícil afrontar el aumento”.

El entrevistado señaló que “como cámaras del interior solicitamos la universalización de la tarifa, uno está en Capital Federal y paga mucho menos el gas que saliendo de la Gral. Paz hacia el interior. Trenque Lauquen está pagando un 50% más que el porteño y Chivilcoy un 70% más. Esos números no motivan desarrollar el interior, quien va a venir a poner una industria si el costo del gas es tan elevado”, dijo.

n Sin parámetros

Por último, Sacco señaló que, hasta que no comiencen a llegar las facturas no podrá establecerse certeramente cuál es la complejidad de la región. “A todos nos afectan las tarifas, pero ha habido tantas idas y vueltas que no tenemos un dato certero y no se puede dar una opinión valedera. El verdadero criterio lo vamos a terminar dando en 15 días cuando comiencen a llegar las facturas. Se sospecha que ha sido un invierno más frío que otros años y van a venir facturas abultadas. Pero hoy no tenemos parámetros de nada, no sabemos si está afectando mucho o no. Esperemos que las audiencias cambien el criterio y se achiquen los incrementos y se los aplique de manera más gradual. Charlando con otras cámaras estamos viviendo la misma situación de incertidumbre en todos los distritos. Es preocupante porque quien viene con la rentabilidad al límite que vengan 100 mil pesos más te tiran los números al diablo. Esperamos que se de marcha atrás, que se hagan las audiencias y que se ajuste de forma gradual. Por otro lado queremos que gas haya porque se escucha que el problema es que no hay gas y si no lo hay no va a haber producción”, culminó.