Pecadores denuncian que son perseguidos por la policía

A raíz de un episodio ocurrido el pasado viernes donde personal del Destacamento Policial de Beruti concretó dos procedimientos en caminos vecinales de esta localidad en los que interceptó dos vehículos que trasladaban cajones de pescado en forma clandestina, un grupo de pescadores “artesanales” denunció públicamente ser “víctimas de persecución, maltrato y abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad”. Al respecto Maximiliano Elena, uno de los pescadores multados el viernes señaló que “no somos pescadores clandestinos como se dijo, tenemos toda las habilitaciones en regla”.

En tanto que desde el Destacamento policial de Beruti desmintieron las acusaciones, las que consideraron infundadas y destacaron que las infracciones labradas en el mencionado operativo respondieron a que el pescado estaba siendo transportado en un vehículo no habilitado.

n Multa

En diálogo con La Opinión, Maximiliano Elena, uno de los pescadores infraccionados por la policía el pasado viernes reconoció haber sido multado aunque explicó que “no fue por pesca clandestina como se dijo en algunos medios. Me hicieron la multa pero porque la carpa que recién habíamos sacado de la laguna y que estábamos trasladando a unos kilómetros para cargarla en el camión, no estaba conservada en hielo. Después se dijo que nosotros hacíamos pesca furtiva y nada que ver. No practicamos la pesca clandestina ni nada de eso. Tenemos todos los permisos y habilitaciones correspondientes. Entonces que se diga una cosa que no es nos perjudica sobre todo en lo que es nuestra actividad”.

Por otra parte aseguró que la policía tiene un desconocimiento profundo de la actividad ya que señaló que “el pescado que llevábamos estaba recién sacado de la laguna y lo estábamos llevando a cinco kilómetros de allí. No íbamos a tardar más de 10 minutos en llegar y además el pescado tenía un poco de hielo”.

Y agregó que tal desconocimiento de la actividad por parte de las autoridades de seguridad “hace más difícil aun nuestro trabajo principalmente por los castigos severos y los malos tratos que recibimos los pescadores”.

Por último reitero que “queremos que tanto las autoridades policiales como los medios de comunicación se retracten de lo que dijeron porque no somos pescadores furtivos. Somos pescadores legales que tenemos todos los permisos y guías correspondientes. Estamos realizando una actividad en el marco de la legalidad y queremos ser respetados”.

n Desmentida

En tanto que desde la delegación policial de Beruti negaron la existencia de persecución hacia los pescadores y explicaron que “el viernes en el marco de un patrullaje de rutina, personal del Destacamento advirtió que por el camino real circulaba una camioneta trasladando varias cajas de pescado sin las condiciones adecuadas”.

Y agregaron que “ante esta situación la policía lo único que hizo fue cumplir con la ley de pesca e infraccionar a los pescadores al constatar que el vehículo en el que se trasladaba el pescado no estaba habilitado para tal fin y que las condiciones de ese traslado (el pescado no estaba conservado en hielo) tampoco eran las adecuadas”.

Por otra parte manifestaron que “la infracción se hizo en el marco de un control contra la pesca clandestina que se hacen habitualmente. Desde la policía nunca se dijo que las multas eran por pesca furtiva ni ilegal. La policía actuó como corresponde al ver que uno de los puntos de la ley de pesca (el referido al traslado del material) estaba siendo violado”.

Por último negaron la existencia de persecución y maltrato hacia los pescadores señalando que lo único que se hace es controlar el cumplimiento de la normativa vigente y actuar cuando la misma no se cumple.