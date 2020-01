Peajes, multas, rutas cortadas y otras novedades a tener en cuenta a la hora de viajar

En las últimas horas se informó que el Gobierno nacional frenó los aumentos previstos para enero en peajes de rutas y autopistas, medida que alcanza a rutas nacionales y los accesos Norte, Oeste y Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que la Provincia también resolvió congelar el valor de las tarifas para rutas bonaerenses.

Pero como el anuncio en Twitter del Ministerio de Obras Públicas marcaba textualmente que “El presidente @alferdez dispuso frenar los aumentos y congelar las tarifas de los peajes en las rutas nacionales que dependen de #Vialidad”, se había abierto una duda en torno a qué podría llegar a ocurrir con peajes como el que funciona en el distrito de Trenque Lauquen, en la Ruta 5, a la altura de Beruti, que depende de una empresa, motivo por el cual La Opinión realizó una consulta a las oficinas de dicha entidad, desde donde informaron que con el comienzo de enero no se aumentó la tarifa, ni hay noticias de que vaya a darse una suba, siendo el valor actual normal para el pase de automóviles 70 pesos.

También, según Infobae, se supo que la medida involucra a rutas como la 2, la 11, la 74, la 56 y 53, además de la autopista Buenos Aires-La Plata, que son muy utilizadas por aquellos que deciden pasar sus vacaciones o ir a descansar a zonas de playa.

En tanto, según se informó a través de un comunicado, el congelamiento se mantendrá hasta que se haya realizado una evaluación de la necesidad y el impacto de una actualización tarifaria, y se abrirán nuevas instancias de diálogo con las empresas concesionarias, aclarándose que los incrementos habían sido establecidos por la gestión de Mauricio Macri para enero de 2020 y, en algunos casos, representaban subas de hasta un 186%.

Por su parte, Clarín marcó que algunos ejemplos de las subas frenadas, siempre para la categoría auto particular marcan que en la Autopista Riccheri la tarifa con pago automático iba a pasar de $14 a $35 (incremento del 150%); en el peaje Olivera de la Ruta 5, de $70 a $165 (136%); y en el de Zárate de la Ruta 12, de $115 a $210 (83%), según detallaron fuentes del Ministerio de Obras Públicas.

n Multas

Por otro lado, otra novedad que deben tener en cuenta aquellos vecinos de la región que viajan a la zona de Capital Federal es que, según Infobae, desde el pasado domingo comenzaron a regir multas de hasta $7.000 en los accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comenzó a sancionar a aquellos vehículos que superen el límite de velocidad permitido en las dos vías de conexión con la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno nacional y las autoridades de diferentes municipios aledaños a las dos autopistas iniciaron un trabajo en conjunto para agilizar el sistema de fiscalización y prevención de accidentes de tránsito. Así, los municipios pusieron a disposición los radares móviles, con el fin de poder detectar una mayor cantidad de infracciones de tránsito y sancionarlas, señaló el citado medio.

Así, de acuerdo a la información oficial, las sanciones por el exceso de velocidad oscilarán entre los 3.500 y los 7.000 pesos. Y según información recogida a lo largo de todo el año en ambas autopistas, entre enero y noviembre se registraron 751.937 vehículos que se excedieron del límite permitido. Sin embargo, los conductores no pudieron ser notificados, debido a una falta de coordinación entre el Gobierno nacional y el provincial.

Hasta el momento, sólo hay 12 radares repartidos entre el Acceso Norte y el Oeste capaces de poder detectar las infracciones. Por eso, el objetivo es poder sumar dispositivos en el transcurso del mes de enero 2020. En ese marco, según informó el Ministerio de Transporte en un comunicado oficial: “La colocación de radares es la principal herramienta para disminuir los incidentes viales que son ocasionados por no respetar las velocidades máximas. El uso de esta tecnología permite poder ampliar el control en todo el territorio y dedicar los recursos humanos a aquellas tareas donde la tecnología no puede resolverlo como por ejemplo los controles de alcoholemia y estupefacientes”.

n Ruta 33

A su vez, otra novedad para quienes viajarán desde la región por estos días, en este caso al sur, es que fue levantado el corte en el kilómetro 37 de la Ruta Nacional 33 debido al gran caudal de agua acumulada sobre el asfalto por las lluvias, pero se sigue pidiendo precaución, y lo mismo pidieron para quienes circulen por las rutas 35, 3 N, 3 S y 51.

La Ruta 33 había estado cerrada por la acumulación de agua en la cinta asfáltica y ahora, estando habilitada, solicitan precaución al circular, sobretodo entre los kilómetros 32 y 42, donde quedaron restos de sedimentos en la calzada.